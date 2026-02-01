Murder: राजस्थान में खौफनाक वारदात, पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त का गला काटा, शव का किया इतना बुरा हाल

सदर थानाधिकारी रूपसिंह ने बताया कि 6 फरवरी को नाले में क्षत-विक्षत शव मिला था। पुलिस ने हाथ पर बने टैटू के आधार पर शव की पहचान विशाल बंजारा (27) के रूप में की। इस मामले में मृतक की मां ने 7 फरवरी को बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और दिनेश पर शक जताया था। रिपोर्ट के आधार पर संदेह होने पर पुलिस ने दिनेश और उसके सहयोगी सुशील को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में दोनों ने हत्या कबूल कर ली।