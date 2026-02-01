12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Murder: राजस्थान में खौफनाक वारदात, पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त का गला काटा, शव का किया इतना बुरा हाल

Murder In Rajasthan: बांसवाड़ा में पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को क्षत-विक्षत कर नाले में फेंक दिया, पुलिस ने टैटू से पहचान कर खुलासा किया।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Feb 12, 2026

Murder, Murder in Banswara, Murder in Rajasthan, Friend murder, Friend murder in Banswara, Murder in illicit relationship, Banswara illicit relationship murder, मर्डर, मर्डर इन बांसवाड़ा, मर्डर इन राजस्थान, दोस्त की हत्या, बांसवाड़ा में दोस्त की हत्या, अवैध संबंधों में हत्या, बांसवाड़ा अवैध संबंध हत्या

एआई तस्वीर

बांसवाड़ा। सदर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पत्नी से अवैध संबंध के शक में आरोपी ने शराब पार्टी के दौरान अपने दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी। पहचान मिटाने के लिए अगले दिन शव को क्षत-विक्षत कर नाले में फेंक दिया गया। नाले से शव मिलने पर पुलिस ने हाथ पर बने टैटू के आधार पर मृतक की पहचान की।

सदर थानाधिकारी रूपसिंह ने बताया कि 6 फरवरी को नाले में क्षत-विक्षत शव मिला था। पुलिस ने हाथ पर बने टैटू के आधार पर शव की पहचान विशाल बंजारा (27) के रूप में की। इस मामले में मृतक की मां ने 7 फरवरी को बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और दिनेश पर शक जताया था। रिपोर्ट के आधार पर संदेह होने पर पुलिस ने दिनेश और उसके सहयोगी सुशील को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में दोनों ने हत्या कबूल कर ली।

आरोपी के जेल में रहने के दौरान बने संबंध

पुलिस के अनुसार विशाल ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। आरोपी दिनेश से जेल में मुलाकात कराने के लिए विशाल उसकी प्रेमिका को ले जाता था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। जेल से छूटने के बाद दिनेश ने प्रेमिका से शादी कर ली, लेकिन उसे पत्नी और विशाल के संबंधों पर शक हो गया।

30 जनवरी को दिनेश, विशाल और सुशील साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान विशाल के मोबाइल पर दिनेश की पत्नी का कॉल आया। स्क्रीन पर उसका फोटो देखकर दिनेश का शक और गहरा गया। गुस्से में दिनेश और सुशील ने मिलकर विशाल की हत्या कर दी।

मृतक की मां ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

इस मामले में 7 फरवरी को मृतक की मां ने सदर थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसका पुत्र विशाल प्रेम विवाह के बाद परिवार से अलग किराए पर रह रहा था। महिला ने बताया कि उसने रकम गिरवी रखी थी और उसे वापस लेने के लिए बेटे से कहा था। 30 जनवरी को विशाल अपने मित्र दिनेश के साथ सेठ के पास ठिकरिया नाके तक गया था, लेकिन बिना हिसाब किए लौट आया और दिनेश के साथ चला गया।

यह वीडियो भी देखें

अगले दिन बेटा घर नहीं लौटा। 7 फरवरी को महिला को नाले में पड़ा शव दिखाया गया। उसके दाहिने हाथ पर आकाश नाम गुदा हुआ था। महिला ने आशंका जताई कि विशाल की हत्या उसके मित्र दिनेश और उसके साथियों ने की है। पुलिस ने संदिग्धों के मोबाइल कॉल डिटेल खंगालकर आरोपियों को पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें

क्लास में बैठे-बैठे कुर्सी से गिरी 19 साल की छात्रा, हार्ट-अटैक से मौत, कॉलेज में हड़कंप
दौसा
Student death, student death in Dausa, student death in college, student death due to heart attack, student death due to silent attack, छात्रा की मौत, दौसा में छात्रा की मौत, कॉलेज में छात्रा की मौत, हार्ट अटैक से छात्रा की मौत, साइलेंट अटैक से छात्रा की मौत

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 09:19 pm

Published on:

12 Feb 2026 09:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Murder: राजस्थान में खौफनाक वारदात, पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त का गला काटा, शव का किया इतना बुरा हाल

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget: ग्रामदानी अध्यक्षों को मिलेंगे अधिकार, इन 2 जिलों के हजारों किसानों को होगा बड़ा फायदा

Rajasthan Budget 2026
बांसवाड़ा

राजस्थान बजट में बांसवाड़ा को मिली कई सौगातें, बदलेगी तस्वीर, जानें क्या-क्या हुई घोषणाएं

बांसवाड़ा

Rajasthan: शादी के बाद पत्नी के नाम से उठाया 19 लाख का लोन, डेढ़ साल बाद इंदौर से फर्जी IPS अधिकारी अरेस्ट

Akshat Raj Kothari
बांसवाड़ा

Rajasthan Government Teachers : राजस्थान के शिक्षा मंत्री के निर्देश से उलझन में शिक्षक, जानें क्या है नया मामला?

Rajasthan Education Minister Madan Dilawa instructions Teachers are confused should they conduct exams or celebrate on 28 February
बांसवाड़ा

RBSE Board Exam 2026 : प्रश्न-पत्र को लेकर बोर्ड की नई व्यवस्था, उड़नदस्तों पर भी रहेगी नजर

RBSE Board Exam 2026 New System question papers kept in a double-locked safe flying squads will also be under surveillance
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.