राजस्थान: भाभी से अवैध संबंध का शक, खफा देवर ने कर दी युवक की हत्या, थाने में किया सरेंडर

थानाधिकारी मनीष खोईवाल के मुताबिक रविवार सुबह एक युवक थाने पहुंचा और बताया कि उसने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी तथा शव को पास की घाटी में फेंक दिया है। पुलिस तुरंत आरोपी को साथ लेकर मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से खाई से शव बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को उप जिला अस्पताल के मुर्दाघर भिजवाया गया। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव उन्हें सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।