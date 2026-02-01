8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

राजस्थान: भाभी से अवैध संबंध का शक, खफा देवर ने कर दी युवक की हत्या, थाने में किया सरेंडर

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 फरवरी को भाभी से अवैध संबंधों के शक में देवर ने पड़ोसी युवक की हत्या कर दी। तीसरे दिन रविवार को आरोपी दिनेश नामक युवक ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

kamlesh sharma

Feb 08, 2026

कोकापुर काली घाटी लोगों की भीड़ व मौजूद पुलिस। फोटो पत्रिका

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में 6 फरवरी को भाभी से अवैध संबंधों के शक में देवर ने पड़ोसी युवक की हत्या कर दी। तीसरे दिन रविवार को आरोपी दिनेश नामक युवक ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। घर से गायब तिलेश युवक का शव वारदात स्थल से करीब दो किलोमीटर दूर सड़क किनारे खाई में मिला।

थानाधिकारी मनीष खोईवाल के मुताबिक रविवार सुबह एक युवक थाने पहुंचा और बताया कि उसने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी तथा शव को पास की घाटी में फेंक दिया है। पुलिस तुरंत आरोपी को साथ लेकर मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से खाई से शव बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को उप जिला अस्पताल के मुर्दाघर भिजवाया गया। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा शव उन्हें सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

कॉल से शक गहराया

मृतक के भाई ने दी रिपोर्ट में बताया कि बीते शुक्रवार की शाम एक परिचित के मोबाइल से फोन आया था, लेकिन बातचीत किसी अन्य व्यक्ति ने की और धमकी भरे शब्द उसके भाई को कहे। फिर उसका भाई घर से निकल गया और देर रात तक नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। गुमशुदगी दर्ज कराने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी उसका शव मिलने की सूचना आई।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

एफएसएल टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Jodhpur Murder: पति ने कर दी पत्नी की हत्या, बचाने आई 15 साल की बेटी पर भी किए लोहे की रोड से वार
जोधपुर
Jodhpur Murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 06:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / राजस्थान: भाभी से अवैध संबंध का शक, खफा देवर ने कर दी युवक की हत्या, थाने में किया सरेंडर

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Big Decisions : नाबालिग और अविवाहित लड़कियों के मोबाइल चलाने पर प्रतिबंध, इस समाज ने लिए कई और बड़े फैसले

Rajasthan Dungarpur Minor girls are prohibited from using mobile phones This society has taken several other big decisions
डूंगरपुर

Dungarpur Crime : दुकान में बैठी महिला के गले से सोने की चेन झपटकर भागे बदमाश, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

Dungarpur Crime
डूंगरपुर

Gold-Silver Prices: सोने-चांदी महंगे… डूंगरपुर के 14 गांवों में आदिवासी समाज ने लिया बड़ा फैसला

Gold-Silver Prices
डूंगरपुर

Rajasthan Politics: कांग्रेस MLA गणेश घोघरा का बड़ा आरोप, मंत्री ने बेटे के नाम किया 52 बीघा जमीन का घोटाला, जानिए पूरा मामला

ganesh ghogra mla congress
डूंगरपुर

Rajasthan Electricity : राजस्थान में ऊर्जा विभाग का बड़ा बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी ‘वर्चुअल कनेक्शन’ की सुविधा

Rajasthan energy department big changes Electricity consumers will get virtual connection facility
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.