Jodhpur: ‘मै उठी तो मां के साथ…’, 3 बच्चों के पिता ने की पत्नी की हत्या, नाबालिग बेटी ने पुलिस को सुनाई आपबीती

Husband Killed Wife In Jodhpur: रात को मैं, छोटी बहन और भाई एक कमरे में सोए थे। पास वाले कमरे में मम्मी पापा सोए थे। अल-सुबह तीन बजे मां के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो आंख खुल गई। मैं पास वाले कमरे में गई, जहां मम्मी को पापा पीट रहे थे। लोहे की एंगल से सिर पर वार कर रहे थे। मैं मम्मी को बचाने के लिए कमरे में दौड़ी। सिर पर घातक वार से मम्मी नीचे गिर गई। उन्हें संभालने लगी तो पापा ने मुझ पर भी हमला कर दिया। सिर, हाथ व अन्य जगहों पर वार करने के बाद पापा भाग गए।
जोधपुर में विवेक विहार थानान्तर्गत गुड़ा बिश्नोइयान गांव स्थित मकान में मां की हत्या व उन्हें बचाने के दौरान घायल बेटी निकिता 15 ने एम्स में भर्ती के दौरान पर्चा बयान में पुलिस को यह आरोप लगाए। उसका कहना है कि चीखने चिल्लाने की आवाज सुन वृद्धा दादा व दादी भी वहां आए, लेकिन उन्होंने बीरबल को रोका नहीं।
बेटी के पर्चा बयान के आधार पर मां की हत्या करने के संबंध में विवेक विहार थाने में पिता बीरबलराम के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। पिता को गिरफ्तार भी किया गया है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी बीरबल अपनी पत्नी गुड्डीदेवी, दो पुत्रियों व एक पुत्र के साथ रहता है। वृद्ध माता-पिता डेढ़ सौ मीटर दूर अलग रहते हैं। भाई भी परिवार सहित अलग रहते हैं। बीरबल के मकान में लॉबी व दो कमरे बने हुए हैं। एक कमरे में पति पत्नी और दूसरे कमरे में बच्चे सोए हुए थे। गुड्डी देवी का सिर फटने से कमरे में खून ही खून फैल गया। पुलिस व एफएसएल ने मौके से खून व अन्य साक्ष्य जुटाए हैं।
बीरबलराम का ससुराल भाकरासनी गांव के धतरवालों की ढाणी में है। 16-17 साल पहले उसकी शादी गुड्डी देवी से हुई थी। वह खेती करता है। वारदात से गुड्डी के पीहर वालों के साथ ही गांव के लोगों में रोष व्याप्त हो गया।
