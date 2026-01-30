Jodhpur: ‘मै उठी तो मां के साथ…’, 3 बच्चों के पिता ने की पत्नी की हत्या, नाबालिग बेटी ने पुलिस को सुनाई आपबीती

Husband Killed Wife In Jodhpur: रात को मैं, छोटी बहन और भाई एक कमरे में सोए थे। पास वाले कमरे में मम्मी पापा सोए थे। अल-सुबह तीन बजे मां के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो आंख खुल गई। मैं पास वाले कमरे में गई, जहां मम्मी को पापा पीट रहे थे। लोहे की एंगल से सिर पर वार कर रहे थे। मैं मम्मी को बचाने के लिए कमरे में दौड़ी। सिर पर घातक वार से मम्मी नीचे गिर गई। उन्हें संभालने लगी तो पापा ने मुझ पर भी हमला कर दिया। सिर, हाथ व अन्य जगहों पर वार करने के बाद पापा भाग गए।