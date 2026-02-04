Jodhpur News: क्लास में बैठे-बैठे 5वीं क्लास के बच्चे की हुई मौत, बेहोश होकर गिरा था नीचे, परिवार में कोहराम

बेहोशी की हालत में छात्र को एम्स ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा धनराज ने मर्ग दर्ज कराया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया। एफएसएल जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है। परिजन ने मृत्यु को लेकर किसी प्रकार का संदेह नहीं जताया। वे बगैर पोस्टमार्टम शव ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर पोस्टमार्टम करवाया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।