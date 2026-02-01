राजस्थान का अग्निवीर पश्चिम बंगाल में शहीद, मां से की थी मोबाइल पर बात, कुछ देर में आई शहादत की खबर

शहादत से कुछ घंटे पहले करणसिंह ने अपनी मां मुकेश कंवर से फोन पर बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि ड्यूटी पूरी कर लौट आए हैं और अब भोजन करने वाले हैं। कुछ ही घंटों बाद जब उनके शहीद होने की सूचना परिवार तक पहुंची, तो सभी स्तब्ध रह गए। परिजन अभी तक इस बात से अनजान हैं कि करणसिंह की शहादत किन परिस्थितियों में हुई। वहीं करणसिंह का पार्थिव शरीर सिलीगुड़ी से दिल्ली लाया गया है।