Vasundhara Raje : वसुंधरा राजे का भावुक अंदाज, बोली- मंच पर बैठे कई लोगों की बदल गईं हैं शक्लें

Vasundhara Raje : भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को बीकानेर जाते समय भाजपा कार्यालय में संवाद किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर भाजपा लगातार आगे बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए वसुंधरा राजे ने सीकर से जुड़ी यादों का जिक्र करते हुए कहा कि मंच पर बैठे कई लोगों की शक्ल बदल चुकी है, लेकिन पुराना संघर्ष अब भी दिलों में है। जब शेखावाटी में काम शुरू किया था तब सभी चुस्त-दुरुस्त और जवान दिखते थे। अब थोड़े उम्रदराज हो गए हैं।