Union Budget 2026-27: लाखों महिलाओं को मिलेगा रोजगार, बजट में शेखावाटी की हो गई बल्ले-बल्ले, ऐसे समझे बजट का A to Z

शेखावाटी के तीन हजार से अधिक समूहों को सरकार की इस घोषणा का फायदा मिल सकेगी। यदि सरकार की इस योजना जल्द धरातल पर आती है तो शेखावाटी की एक लाख से अधिक महिलाओं को सीधे तौर पर फायदा मिल सकेगा। बजट में कैंसर उपचार में उपयोग होने वाली 17 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। इधर, बजट में किसान सहित कई वर्ग के लोगों के लिए सीधे तौर पर कोई घोषणा नहीं होने से लोगों में मायूसी है।