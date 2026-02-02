2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Union Budget 2026-27: लाखों महिलाओं को मिलेगा रोजगार, बजट में शेखावाटी की हो गई बल्ले-बल्ले, ऐसे समझे बजट का A to Z

केंद्र सरकार के 2026-27 के आम बजट में शेखावाटी क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण तोहफे मिले हैं, जिनमें खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Akshita Deora

Feb 02, 2026

Budget 2026-27 For Women

फोटो: पत्रिका

Good News For Shekhawati Women: केन्द्र सरकार की ओर से रविवार को पेश किए आम बजट से शेखावाटी को भी कई तोहफे मिले है। सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा शेखावाटी की महिलाओं को दिया है। देशभर में सबसे ज्यादा स्वंय सहायता समूह शेखावाटी की महिलाओं की ओर से स्थापित है। यह समूह अब बड़ी कंपनियों की तरह मार्ट भी खोल सकेगी।

शेखावाटी के तीन हजार से अधिक समूहों को सरकार की इस घोषणा का फायदा मिल सकेगी। यदि सरकार की इस योजना जल्द धरातल पर आती है तो शेखावाटी की एक लाख से अधिक महिलाओं को सीधे तौर पर फायदा मिल सकेगा। बजट में कैंसर उपचार में उपयोग होने वाली 17 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। इधर, बजट में किसान सहित कई वर्ग के लोगों के लिए सीधे तौर पर कोई घोषणा नहीं होने से लोगों में मायूसी है।

ऐसे समझें बजट का ए टू जेड

सेल्फ मार्ट: सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लखपति दीदी योजना से एक कदम आगे और बढ़ाया है। इसके तहत स्वंय सहायता समूहों की महिलाएं अब सेल्फ मार्ट भी खोल सकेगी। इसके लिए समूहों को सरकार की ओर से सब्सिड़ी भी दी जाएगी।

बालिका छात्रावास

सरकार ने बजट में हर जिले में एक बालिका छात्रावास खोलने की घोषणा की है। बालिका छात्रावास के निर्माण से बेटियों के उच्च शिक्षा का सपना पूरा हो सकेगा। सरकार की इस घोषणा से हर साल लगभग 150 बेटियों को फायदा मिल सकेगा।

पर्यटन

सरकार ने बजट में पर्यटन सेक्टर पर काफी फोकस किया है। स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ पर्यटन स्थलों के विकास का रोडमैप भी तैयार होगा। ऐसे में शेखावाटी के प्रमुख धार्मिक स्थलों को बजट मिलने की आस भी जगी है।

स्कूलों में कटेंट लैब

युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार की ओर से स्कूलों में कटेंट लैब की स्थापना की घोषणा की है। शेखावाटी के 30 से अधिक स्कूलों में यह सुविधा शुरू होने से युवाओं को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।

फैक्ट फाइल

  • शेखावाटी में स्वंय सहायता समूह: 5 हजार
  • सीकर जिले में समूह: 3100 से अधिक
  • नई घोषणा से फायदा: 01 लाख
  • ईवी स्कूटी की दरों में बदलाव से फायदा: 45 हजार को लोगों को

ये भी पढ़ें

Gold-Silver Price: चांदी आज 25 हजार फिर टूटी, सोना भी भरभराकर गिरा, जानें सोना-चांदी के ताजा भाव
जयपुर
gold-silver price update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 09:35 am

Published on:

02 Feb 2026 09:30 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Union Budget 2026-27: लाखों महिलाओं को मिलेगा रोजगार, बजट में शेखावाटी की हो गई बल्ले-बल्ले, ऐसे समझे बजट का A to Z
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीकर शर्मसार! नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग से दरिंदगी और गुजरात ले जाकर महिला से बलात्कार; आरोपी को मासूम पर भी नहीं आया तरस

Sikar Crime minor girl
सीकर

Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार का कहर, दादी-पोती को कुचला, दोनों की दर्दनाक मौत

Car accident, car accident in Sikar, car accident in Rajasthan, death of grandmother and granddaughter, death of grandmother and granddaughter in Sikar, Sikar news, Rajasthan news, कार एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट इन सीकर, कार एक्सीडेंट इन राजस्थान, दादी-पोती की मौत, सीकर में दादी-पोती की मौत, सीकर न्यूज, राजस्थान न्यूज
सीकर

Khatu Shyam Ji Falgun Fair: जयपुर से हर 15 मिनट में चलेंगी रोडवेज बस, रींगस-खाटूधाम के बीच दौड़ेंगी 50 शटल बस

khatu shyam ji fair
सीकर

प्रदेश के बेरोजगारों में कॉमन पात्रता परीक्षा का बढ़ रहा इंतजार

एसएसएलसी प्रारंभिक परीक्षा
सीकर

तबादलों ने रोकी कृषि संकाय के लिए बालिकाओं की छात्रवृ​त्ति

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.