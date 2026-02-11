UP Budget 2026 Live: यूपी बजट 2026 में क्या हुआ सस्ता और महंगा? आज से इन चीजों के रेट में बड़ा बदलाव, देखें पूरी लिस्ट

यह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का 10वां बजट है। साथ ही, यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के 2022 में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद चौथा सबसे बड़ा बजट है। सुरेश खन्ना लगातार छठी बार यूपी विधानसभा में बजट पेश करने वाले प्रदेश के पहले वित्त मंत्री बन गए हैं।