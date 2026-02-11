11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

लखनऊ

UP Budget 2026 Live: यूपी बजट 2026 में क्या हुआ सस्ता और महंगा? आज से इन चीजों के रेट में बड़ा बदलाव, देखें पूरी लिस्ट

UP Budget 2026 Live Updates: यूपी बजट में जहां कुछ चीजों पर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। वहीं, कुछ चीजों के दाम भी महंगे हुए हैं। तो आइये जानें क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है?

less than 1 minute read
लखनऊ

image

Anuj Singh

Feb 11, 2026

यूपी बजट 2026 में क्या हुआ सस्ता और महंगा?

यूपी बजट 2026 में क्या हुआ सस्ता और महंगा? Source- Patrika

Uttar Pradesh Budget 2026 Live Updates: यूपी बजट 2026 का 9 लाख 12 हजार 696.35 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को यूपी बजट 2026-27 पेश करने जा रहे हैं। यूपी बजट 2026 को लेकर पूरे पद्रेश की नजरें हैं।

योगी सरकार का यह 10 बजट बजट

यह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का 10वां बजट है। साथ ही, यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के 2022 में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद चौथा सबसे बड़ा बजट है। सुरेश खन्ना लगातार छठी बार यूपी विधानसभा में बजट पेश करने वाले प्रदेश के पहले वित्त मंत्री बन गए हैं।

क्या-क्या हुआ सस्ता?

यूपी में दवाईयां सस्ती होंगी- सूरेश खन्ना

योगी सरकार की बड़ी घोषणाएं?

जेवर एयरपोर्ट के लिए 5 करोड़ का रनवे का ऐलान- सुरेश खन्ना

यूपी में लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा- सुरेश खन्ना

यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे- सुरेश खन्ना

AI योजनाओं के लिए 225 करोड़- सुरेश खन्ना

लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख मिलेंगे- सुरेश खन्ना

फलाइ वोर के लिए 1500 करोड़- सुरेश खन्ना

सड़क परियोजनाओं के लिए 34 हजार करोड़- सुरेश खन्ना

यूपी IT हब बनेगा- सुरेश खन्ना

खबर अपडेट हो रही है

UP Budget 2026: यूपी बजट 2026 पेश करते ही सुरेश खन्ना रचेंगे नया इतिहास, प्रदेश को 9 करोड़ का तोहफा!
लखनऊ
सुरेश खन्ना अब दर्ज करेंगे नया इतिहास

