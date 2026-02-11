UP Budget 2026 Live: यूपी बजट 2026 में क्या हुआ सस्ता और महंगा? आज से इन चीजों के रेट में बड़ा बदलाव, देखें पूरी लिस्ट

यूपी बजट 2026 में क्या हुआ सस्ता और महंगा? Source- Patrika
Uttar Pradesh Budget 2026 Live Updates: यूपी बजट 2026 का 9 लाख 12 हजार 696.35 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को यूपी बजट 2026-27 पेश करने जा रहे हैं। यूपी बजट 2026 को लेकर पूरे पद्रेश की नजरें हैं।
यह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का 10वां बजट है। साथ ही, यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के 2022 में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद चौथा सबसे बड़ा बजट है। सुरेश खन्ना लगातार छठी बार यूपी विधानसभा में बजट पेश करने वाले प्रदेश के पहले वित्त मंत्री बन गए हैं।
यूपी में दवाईयां सस्ती होंगी- सूरेश खन्ना
जेवर एयरपोर्ट के लिए 5 करोड़ का रनवे का ऐलान- सुरेश खन्ना
यूपी में लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा- सुरेश खन्ना
यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे- सुरेश खन्ना
AI योजनाओं के लिए 225 करोड़- सुरेश खन्ना
लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख मिलेंगे- सुरेश खन्ना
फलाइ वोर के लिए 1500 करोड़- सुरेश खन्ना
सड़क परियोजनाओं के लिए 34 हजार करोड़- सुरेश खन्ना
यूपी IT हब बनेगा- सुरेश खन्ना
खबर अपडेट हो रही है
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग