UP Budget 2026: यूपी बजट 2026 में महिलाओं को क्या मिला? 10 पॉइंट में समझिए पूरा प्लान

महिलाओं के लिए खुला खजाना?
UP Budget 2026 For Womens: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का यह दसवां बजट महिलाओं पर खास फोकस के कारण चर्चा में है। सरकार ने साफ किया है कि “आधी आबादी” को मजबूत बनाए बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। इस बजट में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं पूरा प्लान—
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का फैसला लिया गया है, ताकि वे आसानी से कॉलेज और विश्वविद्यालय जा सकें।
स्कूटी योजना को लागू करने के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों के लिए आवागमन की समस्या कम करने पर खास ध्यान दिया गया है।
निराश्रित और जरूरतमंद महिलाओं के लिए पेंशन योजना को मजबूत किया गया है।
दिव्यांग महिलाओं के लिए भी पेंशन और अन्य सहायता योजनाओं का विस्तार किया गया है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जहां बाजार की मांग के अनुसार कौशल सिखाया जाएगा।
प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अलग जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
ऐसी महिलाओं, जिन्हें समाज में अलगाव झेलना पड़ता है, उनके लिए पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता देने की घोषणा की गई है।
सरकार का मानना है कि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। विश्लेषकों के अनुसार, महिलाओं पर केंद्रित यह बजट आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर असर डाल सकता है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग