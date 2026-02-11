11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

UP Budget 2026: यूपी बजट 2026 में महिलाओं को क्या मिला? 10 पॉइंट में समझिए पूरा प्लान

UP Budget 2026: यूपी बजट 2026 में योगी सरकार ने महिलाओं पर खास फोकस किया है। चलिए 10 पॉइंट में समझते हैं।

लखनऊ

Anuj Singh

Feb 11, 2026

महिलाओं के लिए खुला खजाना?

महिलाओं के लिए खुला खजाना?

UP Budget 2026 For Womens: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का यह दसवां बजट महिलाओं पर खास फोकस के कारण चर्चा में है। सरकार ने साफ किया है कि “आधी आबादी” को मजबूत बनाए बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। इस बजट में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं पूरा प्लान—

  1. महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

  1. रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना

मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का फैसला लिया गया है, ताकि वे आसानी से कॉलेज और विश्वविद्यालय जा सकें।

  1. 400 करोड़ रुपये का प्रावधान

स्कूटी योजना को लागू करने के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

  1. उच्च शिक्षा में सहूलियत

उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों के लिए आवागमन की समस्या कम करने पर खास ध्यान दिया गया है।

  1. निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन

निराश्रित और जरूरतमंद महिलाओं के लिए पेंशन योजना को मजबूत किया गया है।

  1. दिव्यांग महिलाओं को सहायता

दिव्यांग महिलाओं के लिए भी पेंशन और अन्य सहायता योजनाओं का विस्तार किया गया है।

  1. विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जहां बाजार की मांग के अनुसार कौशल सिखाया जाएगा।

  1. समर्पित जॉब प्लेसमेंट सेंटर

प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अलग जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

  1. सामाजिक रूप से अलग-थलग महिलाओं के लिए योजनाएं

ऐसी महिलाओं, जिन्हें समाज में अलगाव झेलना पड़ता है, उनके लिए पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है।

  1. बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये तक की सहायता देने की घोषणा की गई है।

सरकार का मानना है कि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज दोनों मजबूत होते हैं। विश्लेषकों के अनुसार, महिलाओं पर केंद्रित यह बजट आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर असर डाल सकता है।

Published on:

11 Feb 2026 02:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Budget 2026: यूपी बजट 2026 में महिलाओं को क्या मिला? 10 पॉइंट में समझिए पूरा प्लान

