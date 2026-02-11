पाकिस्तान के बजट से डेढ़ गुना बड़ा है यूपी सरकार का बजट, जानिए और कौन-कौन देश पीछे

योगी सरकार ने अपने 10वें बजट या कहें कि चुनावी बजट पेश किया। सीएम योगी ने कहा कि बजट की थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम है। आज यूपी तकनीकी रूप से समृद्ध हो रहा है। योगी सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वहीं छात्र-छात्राओं स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा छात्राओं को स्कूटी भी प्रदान की जाएगी।