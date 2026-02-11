UP Budget 2026 LIVE Updates: यूपी बजट 2026-27 में समाज कल्याण को बड़ा बढ़ावा, पेंशन, छात्रवृत्ति और विवाह सहायता योजनाओं पर जोर

UP Budget 2026 Hindi LIVE Updates : उत्तर प्रदेश सरकार के बजट वर्ष 2026-27 में समाज कल्याण और जनजातीय विकास को विशेष प्राथमिकता दिए जाने पर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है, जो समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने वाला सिद्ध होगा। असीम अरुण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं घोषित करना नहीं, बल्कि उनका प्रभाव जमीन तक पहुंचाना है। इस बजट में किए गए प्रावधान उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

