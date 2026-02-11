11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम की भावना पर आधारित है बजट: CM योगी

UP Budget 2026: बजट सत्र के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम की भावना पर बजट आधारित है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Feb 11, 2026

cm yogi big statement said up budget 2026 based on safe women capable youth happy farmers live updates

UP Budget 2026: बजट सत्र के बाद सीएम योगी का बड़ा बयान।

UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों के साथ मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। वहीं बजट के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत की।

UP Budget 2026 in Hindi: सीएम योगी का बड़ा बयान

मीडिया से बातचीत के दौरान CM योगी ने कहा, '' यह उनकी सरकार का दसवां बजट है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को लगातार दसवीं बार बजट पेश करने का अवसर मिला है।''

UP Budget 2026 live Hindi Updates: सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान की भावना पर आधारित बजट

CM योगी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों के दौरान सरकार ने प्रदेश को लेकर लोगों की धारणा (परसेप्शन) बदलने में सफलता हासिल की है। इन नौ सालों में उत्तर प्रदेश का बजट आकार तीन गुना से भी अधिक बढ़ा है। बजट की थीम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट “सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम” की भावना पर आधारित है। आज उत्तर प्रदेश तकनीक से समृद्ध राज्य बन रहा है।

Uttar Pradesh Budget 2026 live Hindi Updates: रोजगार और आर्थिक प्रगति को गति

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में 43,565 करोड़ रुपये की धनराशि नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है, जबकि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि नए निर्माण कार्यों पर खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास से ही रोजगार और आर्थिक प्रगति को गति मिलती है।

Lucknow News in Hindi: नौ वर्षों में सरकार ने एक भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया: CM योगी

सीएम योगी ने यह भी कहा कि बीते नौ वर्षों में सरकार ने एक भी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया है। प्रदेश में कर चोरी से जुड़ी जो शिकायतें थीं, उन पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई गई है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू राज्य’ की छवि से बाहर निकालकर देश के सामने एक रेवेन्यू प्लस राज्य के रूप में स्थापित करने में सरकार सफल रही है।

ये भी पढ़ें

UP Budget 2026: आम आदमी, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए बजट में क्या? 10 बातें जानना बेहद जरूरी
लखनऊ
up budget 2026 what for common man youth kisan and women 10 most important live updates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

उत्तर प्रदेश विधानसभा

uttar pradesh news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 01:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम की भावना पर आधारित है बजट: CM योगी

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी बजट 2026-27 में समाज कल्याण को बड़ा बढ़ावा, पेंशन, छात्रवृत्ति और विवाह सहायता योजनाओं पर जोर

कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों के जीवन में बदलाव का रोडमैप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

9.12 लाख करोड़ का महाबजट: यूपी सरकार का दावा, 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, विकास की रफ्तार होगी दोगुनी

up budget 2026 highlights hindi
लखनऊ

लड़कियों को शादी पर 1 लाख, 10 लाख रोजगार,14 नए मेडिकल कॉलेज,जानिए और क्या मिला

रिकॉर्ड बजट पेश: यूपी सरकार का विकास ब्लूप्रिंट, रोजगार से स्वास्थ्य और उद्योग तक बड़े ऐलान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Budget 2026 : बजट में MBBS की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव, 12,800 हो गई संख्या

लखनऊ

यूपी बजट में शायरी का तड़का, वित्त मंत्री की शायरी सुन मुस्कुराए योगी आदित्यनाथ

शायरी के साथ सुरेश खन्ना ने लूट ली महफिल
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.