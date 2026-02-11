सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम की भावना पर आधारित है बजट: CM योगी

CM योगी ने कहा कि पिछले नौ वर्षों के दौरान सरकार ने प्रदेश को लेकर लोगों की धारणा (परसेप्शन) बदलने में सफलता हासिल की है। इन नौ सालों में उत्तर प्रदेश का बजट आकार तीन गुना से भी अधिक बढ़ा है। बजट की थीम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट “सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और हर हाथ को काम” की भावना पर आधारित है। आज उत्तर प्रदेश तकनीक से समृद्ध राज्य बन रहा है।