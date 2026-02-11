ऑल टाइम हाई से 1.60 लाख सस्ती है चांदी की कीमत, सोने के भाव में आई इतनी तेजी

सोने के भाव में भी बुधवार को अच्छा सुधार देखा गया। MCX पर 2 अप्रैल 2026 एक्सपायरी वाला सोना ओपनिंग के साथ ही बढ़ा और ₹1,633 की तेजी के साथ ₹1,58,436 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मंगलवार को यह ₹1,56,803 पर बंद हुआ था। आज दिन में सोना ₹1,58,000-1,58,400 के आसपास कारोबार कर रहा है, जिसमें 0.8-1% की बढ़त बनी हुई है।यह तेजी वैश्विक बाजारों से सपोर्ट मिलने के कारण है, जहां कॉमेक्स पर सोना $5,070+ और चांदी $83-85 प्रति औंस के आसपास मजबूत है। निवेशक अमेरिकी आर्थिक डेटा, फेड रेट कट की उम्मीद और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पर नजर रखे हुए हैं।