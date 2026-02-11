UP Budget 2026 : UP यूपी को मिलेंगे 14 नए मेडिकल कॉलेज, बजट में वित्त मंत्री ने किया ऐलान

14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का यूपी बजट में प्रावधान, PC- IANS
लखनऊ : योगी सरकार आज अपना 10वां बजट पेश कर रही है। यूपी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट 9 लाख 12 हजार करोड़ का पेश किया। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खास फोकस किया गया। यह बजट पिछले बजट की तुलना में 12.9 प्रतिशत अधिक है।
चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए बजट में रखा गया। यह पिछले साल के बजट के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए लगभग 8,641 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 1,023 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिए 315 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें की सीटों को बढ़ाया गया है। अब इन सीटों को बढ़ाकर 12,800 कर दिया गया है। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटें 2017 में 4,540 थीं। इसी तरह पीजी सीटों की संख्या 2017 में 1,221 थी, जो अब बढ़कर 4,995 हो गई है।
आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 49.22 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए लगभग 8,641 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग