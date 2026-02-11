UP Budget 2026 : UP यूपी को मिलेंगे 14 नए मेडिकल कॉलेज, बजट में वित्त मंत्री ने किया ऐलान

चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 37,956 करोड़ रुपए बजट में रखा गया। यह पिछले साल के बजट के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए लगभग 8,641 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।