क्या ज्यादा बढ़ गई दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई… BJP में अंदरूनी घमासान पर अखिलेश का वार!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने फेसबुक पर कवर फोटो बदल दी। इसमें वे ब्रह्मोस मिसाइल के साथ दिख रहे हैं। ये फोटो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन को लेकर योगी सरकार के फोकस को दिखाती है। हाल ही में पेश किए गए बड़े बजट के बाद ये फोटो लगाई गई, जो यूपी को डिफेंस हब बनाने का संदेश दे रही है। इस फोटो पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि अब क्या बुलडोज़र की जगह ब्रह्मोस भेजेंगे… दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गयी है क्या? अखिलेश का इशारा साफ है कि वे योगी की इस फोटो को दिल्ली-लखनऊ के बीच चल रही लड़ाई से जोड़ रहे हैं। वे BJP पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी हथियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं।