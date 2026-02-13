Abbas Ansari: सदन में भावुक हुए अब्बास अंसारी, बोले- चार साल बाद मिला बोलने का मौका

Abbas Ansari Mau Sadar MLA Emotional Appeal in UP Assembly: उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक ऐसा क्षण आया जब सदन का माहौल कुछ देर के लिए भावुक हो गया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी ने अपने क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि आगे फिर सदन में बोलने का अवसर मिलेगा या नहीं। दरअसल, चर्चा के दौरान जब उनका निर्धारित समय समाप्त हुआ तो अधिष्ठाता मनोज पांडेय ने उन्हें रोक दिया। इस पर अब्बास अंसारी ने निवेदन करते हुए कहा, “मुझे केवल 30 सेकंड और दे दीजिए। मुझे चार साल में पहली बार बोलने का मौका मिला है। मेरी मजबूरी को समझिए। मेरा तो यह भी नहीं ठिकाना है कि कब तक बोलने का मौका मिलेगा, आप जानते हैं।”

