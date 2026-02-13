बड़ी खबर: उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगा 100 बेड का कैंसर अस्पताल; योगी सरकार का बड़ा फैसला

बजट के अगले दिन गुरुवार को विशेषज्ञों के साथ अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित घोष ने मीटिंग कर प्रोजेक्ट की रूपरेखा तय की। शासन का प्रथम प्रयास यह होगा कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों की आंकोलॉजी यूनिट को ही अपग्रेड कर कैंसर टर्शियरी केयर सेंटर बनाया जाए, जिससे जहां खर्च कम होगा, वहीं एक ही परिसर में विभिन्न प्रकार की जांचें और डाइग्नोसिस हो सकेगी। जिन मंडलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, वहां नए सिरे से कैंसर सुपरस्पेशयलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा।