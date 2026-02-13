13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

बड़ी खबर: उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगा 100 बेड का कैंसर अस्पताल; योगी सरकार का बड़ा फैसला

Big Decision Of Yogi Government: उत्तर प्रदेश के हर जिले में 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनेगा। योगी सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Feb 13, 2026

big news yogi government to build 100 bed cancer hospital in every district of uttar pradesh

उत्तर प्रदेश के हर जिले में 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनेगा। फोटो सोर्स-IANS

Big Decision Of Yogi Government: उत्तर प्रदेश में कैंसर के चंगुल और महंगे इलाज से मरीजों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। लखनऊ स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान को नोडल एजेंसी बनाकर सभी 18 मंडलों में टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर बनाने की सरकार की योजना है।

UP News In Hindi: यूपी के हर जिले में बनेगा कैंसर अस्पताल

इसके अलावा अगले चरण में सभी जिलों में 100-100 बेड का सेकंडरी कैंसर केयर अस्पताल बनाया जाएगा। साथ ही जिला अस्पतालों में 4-4 बेड के डे-केयर सेंटर भी होंगे। राज्यस्तरीय विशेषज्ञ समिति का शासन ने गठन किया है, जिसमें SGPGI, KGMU, RML इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। वायबिलिटी गैप एनालसिस और PPP मॉडल पर ये अस्पताल बनाए जाएंगे। एक रिसर्च टीम शासन ने गठित की है, जो इस बारे में बताएगी कि प्रदेश के किस इलाके में किस प्रकार का कैंसर ज्यादा फैल रहा है।

Lucknow News in Hindi: कमेटी में कौन-कौन शामिल

हर जिले में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए गठित हुई राज्य कमेटी में कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर. एमएलबी भट्ट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के मेडिकल आंकोलॉजिस्ट डॉक्टर सक्षम, SGPGI के रेडिएशन आंकोलॉजिस्ट डॉक्टर शालीन कुमार, KGMU के सर्जिकल आंकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार, नेशनल हेल्थ मिशन के GM डॉक्टर आरएस यादव, DGM डॉक्टर नीतू शुक्ला एवं स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर अलका शर्मा शामिल हैं।

Uttar Pradesh News in Hindi: एक ही परिसर में विभिन्न प्रकार की जांचें

बजट के अगले दिन गुरुवार को विशेषज्ञों के साथ अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित घोष ने मीटिंग कर प्रोजेक्ट की रूपरेखा तय की। शासन का प्रथम प्रयास यह होगा कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों की आंकोलॉजी यूनिट को ही अपग्रेड कर कैंसर टर्शियरी केयर सेंटर बनाया जाए, जिससे जहां खर्च कम होगा, वहीं एक ही परिसर में विभिन्न प्रकार की जांचें और डाइग्नोसिस हो सकेगी। जिन मंडलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, वहां नए सिरे से कैंसर सुपरस्पेशयलिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा।

Lucknow: द्वितीयक चिकित्सा केंद्र खोले जाने का प्लान

न्यूनतम रेडिएशन वाली रेडियोथेरपी के लिए लीनियर एक्सलरेटर, PET स्कैन, साइबर नाइफ, इम्युनोथेरपी, मालीक्यूलर मेडिसिन, जेनेटिक कोडिंग समेत कई सुविधाएं मरीजों के लिए होंगी। इसके अलावा दूसरे चरण में सभी जिलों में सेकंडरी यानी द्वितीयक चिकित्सा केंद्र खोले जाने का प्लान है। जहां मरीजों की रेडियोथेरपी, कीमोथेरपी और सामान्य ऑपरेशन किए जा सकेंगे। वहीं, तीसरी श्रेणी कैंसर डे-केयर सेंटर के रूप में होगी, जहां 4 बेड होंगे।

Yogi Government Big Decision: क्या बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

डॉक्टर एमएसबी भट्ट के मुताबिक, मैनपुरी और कानपुर की तरफ ओरल कैंसर ज्यादा है। गंगा के मैदान में गाल ब्लैडर कैंसर तेजी से पांव पसार रहा है। यूपी के डिप्टी CM एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि हर मंडल पर एक कैंसर सुपरस्पेशयलिटी सेंटर बनेगा, लेकिन लखनऊ और कानपुर में कई संस्थान होने की वजह से सरकार यह सर्विस दूसरे जिलों को देगी।

ये भी पढ़ें

‘मुझे नशीली दवाइयां खिलाई, मैं उसके चंगुल से….’ दामाद के साथ पति-पत्नी की तरह रही सास बोली- जीजा के साथ भागी ही नहीं
अलीगढ़
mother in law who lived with her son in law like husband and wife know what she said aligarh case update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 01:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / बड़ी खबर: उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगा 100 बेड का कैंसर अस्पताल; योगी सरकार का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

क्या ज्यादा बढ़ गई दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई… BJP में अंदरूनी घमासान पर अखिलेश का वार!

योगी-हाईकमान तनाव पर सियासत तेज
लखनऊ

सदन में भावुक हुए अब्बास अंसारी, बोले- चार साल बाद मिला बोलने का मौका

यूपी विधानसभा में अब्बास अंसारी की भावुक अपील (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल, मायावती के नए बंगले ने बढ़ाई अखिलेश की चिंता!

mayawati
लखनऊ

‘…..तो उन्हें वोट कौन देगा?’ सपा के आरोपों पर ओपी राजभर की दो टूक, बोले- इस सरकार में ना कहीं दंगा, हर तरफ सब चंगा

minister om prakash rajbhar hits back at samajwadi party find out what big statement he made lucknow
लखनऊ

देसी दारू पर झटका, ई-लॉटरी से बंटेंगी दुकानें: यूपी की नई आबकारी नीति ने बदला पूरा खेल

देसी शराब महंगी, अंग्रेजी शराब लाइसेंस फीस बढ़ी; 71,278 करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.