MSME को मिला बजट का बूस्टर डोज, 96 लाख इकाइयों से उठेगी रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई लहर

UP Budget 2026-27 Boosts MSME Sector: प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बजट 2026-27 में विशेष प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने इस क्षेत्र को केवल अनुदान आधारित सहायता तक सीमित न रखकर प्रतिस्पर्धी, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की व्यापक रणनीति तैयार की है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं, जो करीब तीन करोड़ परिवारों की आजीविका का आधार हैं। ऐसे में यह बजट न केवल औद्योगिक विकास, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।