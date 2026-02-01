STF का बड़ा एक्शन: रोहित शेट्टी के जूहू आवास पर फायरिंग करने वाला मुख्य शूटर दबोचा, सात गिरफ्तार

इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश और मुंबई पुलिस ने आपसी समन्वय को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों की सुरक्षा समीक्षा भी की जा रही है। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राज्यीय अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी निगरानी और खुफिया नेटवर्क को और सशक्त बनाया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना में प्रयुक्त हथियार कहां से आए और क्या इनके पीछे कोई बड़ा आर्थिक या आपराधिक हित जुड़ा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी संगठित अपराधी गिरोह को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।