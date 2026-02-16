Akhilesh Yadav: क्या फिर साथ आएंगे सपा-बसपा, अखिलेश के बयान से यूपी की राजनीति में नई हलचल

सपा और बसपा का गठबंधन कोई नया प्रयोग नहीं है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि बाद में यह गठबंधन टूट गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में विपक्षी दलों के बीच तालमेल की जरूरत पहले से अधिक महसूस की जा रही है। भाजपा के मजबूत संगठन और संसाधनों के सामने विपक्षी दलों की एकजुटता ही प्रभावी रणनीति साबित हो सकती है। अखिलेश यादव के हालिया बयान को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि बसपा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सपा के भीतर यह संदेश दिया जा रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक रिश्ते बेहतर हो रहे हैं।