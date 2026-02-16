UP Anganwadi Bharti: सहारनपुर, मिर्जापुर, बलिया समेत 7 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती, जान लें आवेदन के लिए जरुरी आयु सीमा

UP Anganwadi Bharti(Image-Freepik)
UP Anganwadi Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती का इंतजार कर रहीं महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने कई जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री (वर्कर) के पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहारनपुर, मिर्जापुर, बलिया, जालौन, फतेहपुर और उन्नाव समेत कुल सात जिलों में आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
इस भर्ती की खास बात यह है कि हर जिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अलग तय की गई है। इसलिए जिस जिले से आप आवेदन करना चाहती हैं, वहां की आखिरी तारीख जरूर जांच लें। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 19 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च 2026 तक चलेगी, लेकिन जिला अनुसार तारीखों में अंतर हो सकता है।
आवेदिका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं) पास हो।
आवेदन केवल महिलाएं ही कर सकती हैं।
जिस ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्र) या वार्ड (शहरी क्षेत्र) में पद खाली है, वहीं की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे क्षेत्र की महिला का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
1 जुलाई 2025 को अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए।
इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन शैक्षिक योग्यता के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। यानी 12वीं में मिले अंकों का सीधा असर चयन पर पड़ेगा।
|जिले का नाम
|कुल वैकेंसी
|आखिरी तारीख
|सहारनपुर
|23
|3 मार्च 2026
|मिर्जापुर
|159
|27 फरवरी 2026
|बलिया
|13
|27 फरवरी 2026
|जालौन
|06
|21 फरवरी 2026
|फतेहपुर
|25
|21 फरवरी 2026
|उन्नाव
|27
|19 फरवरी 2026
|मुजफ्फरनगर
|74
|19 फरवरी 2026
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “Latest Vacancies” या “Active Vacancies” सेक्शन में जाएं।
अपने जिले के नाम के सामने दिए गए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।
“New Applicant Registration” पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें।
नाम, पिता का नाम, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
मिले हुए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करें।
शैक्षिक योग्यता, अंक, पता और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
हाल की रंगीन फोटो और हस्ताक्षर स्कैन कर सही आकार में अपलोड करें।
पूरा फॉर्म जांचने के बाद अंतिम रूप से सबमिट कर दें और प्रिंट निकाल लें।
