16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UP Anganwadi Bharti: सहारनपुर, मिर्जापुर, बलिया समेत 7 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती, जान लें आवेदन के लिए जरुरी आयु सीमा

इस भर्ती की खास बात यह है कि हर जिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अलग तय की गई है। इसलिए जिस जिले से आप आवेदन करना चाहती हैं, वहां की आखिरी तारीख जरूर जांच लें।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Feb 16, 2026

UP Anganwadi Bharti

UP Anganwadi Bharti(Image-Freepik)

UP Anganwadi Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती का इंतजार कर रहीं महिलाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने कई जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री (वर्कर) के पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहारनपुर, मिर्जापुर, बलिया, जालौन, फतेहपुर और उन्नाव समेत कुल सात जिलों में आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

UP Anganwadi Bharti: अलग-अलग जिलों के लिए अलग अंतिम तिथि

इस भर्ती की खास बात यह है कि हर जिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अलग तय की गई है। इसलिए जिस जिले से आप आवेदन करना चाहती हैं, वहां की आखिरी तारीख जरूर जांच लें। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया 19 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च 2026 तक चलेगी, लेकिन जिला अनुसार तारीखों में अंतर हो सकता है।

UP Anganwadi Bharti 2026 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदिका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं) पास हो।
आवेदन केवल महिलाएं ही कर सकती हैं।
जिस ग्राम सभा (ग्रामीण क्षेत्र) या वार्ड (शहरी क्षेत्र) में पद खाली है, वहीं की स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे क्षेत्र की महिला का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
1 जुलाई 2025 को अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए।

UP Anganwadi Vacancy 2026: चयन कैसे होगा?


इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन शैक्षिक योग्यता के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। यानी 12वीं में मिले अंकों का सीधा असर चयन पर पड़ेगा।

UP Anganwadi Bharti: देख लें डिटेल्स

जिले का नामकुल वैकेंसीआखिरी तारीख
सहारनपुर233 मार्च 2026
मिर्जापुर15927 फरवरी 2026
बलिया1327 फरवरी 2026
जालौन0621 फरवरी 2026
फतेहपुर2521 फरवरी 2026
उन्नाव2719 फरवरी 2026
मुजफ्फरनगर7419 फरवरी 2026

यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “Latest Vacancies” या “Active Vacancies” सेक्शन में जाएं।
अपने जिले के नाम के सामने दिए गए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।
“New Applicant Registration” पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें।
नाम, पिता का नाम, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
मिले हुए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करें।
शैक्षिक योग्यता, अंक, पता और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
हाल की रंगीन फोटो और हस्ताक्षर स्कैन कर सही आकार में अपलोड करें।
पूरा फॉर्म जांचने के बाद अंतिम रूप से सबमिट कर दें और प्रिंट निकाल लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Feb 2026 05:32 pm

Hindi News / Education News / UP Anganwadi Bharti: सहारनपुर, मिर्जापुर, बलिया समेत 7 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती, जान लें आवेदन के लिए जरुरी आयु सीमा

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CBSE Board Exam Guidelines 2026: सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले जान लें जरुरी गाइडलाइन, इन चीजों की है सख्त मनाही

CBSE Board Exam Guidelines 2026
शिक्षा

RBI Assistant Notification 2026: भारतीय रिजर्व बैंक में असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी योग्यता और परीक्षा पैटर्न

RBI Assistant Notification 2026
शिक्षा

Rajasthan Panchayat Chunav 2026: राजस्थान में जिला परिषद को कितना वेतन मिलता है?

Rajasthan Panchayat Chunav 2026
शिक्षा

Country Old Name: पहले इस नाम से जाना जाता था बांग्लादेश, इन देशों के भी बदल चुके हैं नाम

countries that changed its name
शिक्षा

Jee Main Result 2026: सेव कर लें वेबसाइट, सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे जेईई मेंस रिजल्ट

Jee Mains Result 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.