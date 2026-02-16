UP Anganwadi Bharti: सहारनपुर, मिर्जापुर, बलिया समेत 7 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती, जान लें आवेदन के लिए जरुरी आयु सीमा

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर “Latest Vacancies” या “Active Vacancies” सेक्शन में जाएं।

अपने जिले के नाम के सामने दिए गए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

“New Applicant Registration” पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें।

नाम, पिता का नाम, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

मिले हुए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से दोबारा लॉगिन करें।

शैक्षिक योग्यता, अंक, पता और अन्य जरूरी जानकारी भरें।

हाल की रंगीन फोटो और हस्ताक्षर स्कैन कर सही आकार में अपलोड करें।

पूरा फॉर्म जांचने के बाद अंतिम रूप से सबमिट कर दें और प्रिंट निकाल लें।