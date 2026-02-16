CBSE Board Exam Guidelines 2026: सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले जान लें जरुरी गाइडलाइन, इन चीजों की है सख्त मनाही

CBSE Board Exam Guidelines 2026: CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हो रही हैं। इस बार करीब 46 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड की ओर से जारी डेटशीट के अनुसार, पहले दिन यानी 17 फरवरी को 10वीं कक्षा के गणित (स्टैंडर्ड और बेसिक) की परीक्षा होगी। वहीं 12वीं के छात्रों का बायोटेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से तय किया गया है। बोर्ड ने छात्रों के लिए कुछ अहम निर्देश भी जारी किए हैं। परीक्षा शुरू होने से कम से कम आधा घंटा पहले सेंटर पर पहुंचना जरूरी होगा। यानी छात्रों को 10 बजे तक अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। 10 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाएगी।