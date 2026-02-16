Jee Main Result 2026: सेव कर लें वेबसाइट, सीधे इस लिंक से चेक कर पाएंगे जेईई मेंस रिजल्ट

Jee Main Result 2026: इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। National Testing Agency (NTA) ने संकेत दिए हैं कि जेईई मेन 2026 सेशन-1 का रिजल्ट आज, 16 फरवरी 2026 को जारी किया जा सकता है। जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, बीटेक और बीई (पेपर-1) के उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। हालांकि पहले 12 फरवरी को परिणाम जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव हुआ। ताजा जानकारी के मुताबिक, एनटीए पहले फाइनल आंसर-की जारी करेगा। इसके बाद ही रिजल्ट का लिंक एक्टिव किया जाएगा। माना जा रहा है कि शाम तक परिणाम देखने का विकल्प वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है।