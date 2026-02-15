Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको में सरकारी नौकरी पाने का मौका, जान लें क्या है जरुरी योग्यता

Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका सामने आया है। राज्य की प्रमुख औद्योगिक संस्था राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। लंबे समय से अवसर का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह मौका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 तय की गई है। यानी उम्मीदवारों के पास आवेदन के लिए सीमित समय है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें।