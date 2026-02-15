15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको में सरकारी नौकरी पाने का मौका, जान लें क्या है जरुरी योग्यता

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 98 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें जूनियर इंजीनियर (JE), सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant), ड्राफ्ट्समैन और कुछ अन्य टेक्निकल पद शामिल हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Feb 15, 2026

Rajasthan RIICO Vacancy 2026

Rajasthan RIICO Vacancy 2026(Image-Freepik)

Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका सामने आया है। राज्य की प्रमुख औद्योगिक संस्था राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने वर्ष 2026 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। लंबे समय से अवसर का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह मौका काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 तय की गई है। यानी उम्मीदवारों के पास आवेदन के लिए सीमित समय है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें।

Rajasthan RIICO Recruitment 2026: इतने पदों पर होगी भर्ती


जारी सूचना के अनुसार इस भर्ती अभियान के तहत कुल 98 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें जूनियर इंजीनियर (JE), सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant), ड्राफ्ट्समैन और कुछ अन्य टेक्निकल पद शामिल हैं। अलग-अलग विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है।

RIICO Recruitment 2026 Eligibility: पद के अनुसार योग्यता अलग

जूनियर इंजीनियर पद के लिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है।
सहायक लेखाधिकारी बनने के लिए अभ्यर्थी का कॉमर्स में ग्रेजुएट होना जरूरी है। साथ ही लेखा-जोखा की अच्छी समझ भी अपेक्षित है।
जूनियर असिस्टेंट पद के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनके पास कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट, जैसे RSCIT, होना चाहिए।
ड्राफ्ट्समैन और अन्य तकनीकी पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है।

RIICO Bharti: आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। अभ्यर्थी RIICO की आधिकारिक वेबसाइट riico.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक सर्टिफिकेट, फोटो और अन्य जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।

ये भी पढ़ें

CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें, Direct Link
शिक्षा
CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Feb 2026 03:42 pm

Published on:

15 Feb 2026 03:40 pm

Hindi News / Education News / Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको में सरकारी नौकरी पाने का मौका, जान लें क्या है जरुरी योग्यता

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Jobs 2026: ग्रेजुएट युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पदों पर निकली भर्ती

Jobs 2026
शिक्षा

India Vs Pakistan: कौन हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ? सिर्फ इस क्लास तक पढ़ें हैं पाक कैप्टन

India Vs Pakistan
शिक्षा

CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें, Direct Link

CSBC Bihar Police Constable PET Admit Card
शिक्षा

दुनिया की सबसे ‘हाइपर-डिजिटलाइज्ड’ शिक्षा प्रणालियों में शुमार है स्वीडन और फिनलैंड, AI के दौर में किताबों और कागज-कलम को प्राथमिकता

Sweden-Finland Return Basics Learning
विदेश

RTE Admission 2026: राजस्थान में RTE की नई गाइडलाइन जारी, इस तारीख से करें ऑनलाइन आवेदन

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.