India Vs Pakistan: कौन हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ? सिर्फ इस क्लास तक पढ़ें हैं पाक कैप्टन

सलमान अली आगा ने फरवरी 2013 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। इससे पहले वे कई वर्षों तक लाहौर के अपोलो क्रिकेट क्लब से खेलते रहे। साल 2018 उनके करियर के लिए अहम साबित हुआ। अप्रैल 2018 में उन्हें पाकिस्तान कप के लिए फेडरल एरियाज की टीम में शामिल किया गया। उसी साल जून में ग्लोबल टी20 कनाडा टूर्नामेंट के पहले सीजन के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्ट प्रक्रिया में उन्हें एडमॉन्टन रॉयल्स टीम ने चुना। इस टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए छह मैचों में 218 रन बनाए और अपनी टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। सितंबर 2019 में उन्हें 2019–20 कायद-ए-आजम ट्रॉफी के लिए सदर्न पंजाब की टीम में जगह मिली। घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते अक्टूबर 2021 में उन्हें पाकिस्तान शाहीनस टीम में भी चुना गया, जिसने श्रीलंका का दौरा किया।