RTE Admission 2026: राजस्थान में RTE की नई गाइडलाइन जारी, इस तारीख से करें ऑनलाइन आवेदन

इस बार शिक्षा विभाग ने इसमें बदलाव करते हुए चार क्लासों को जोड़ा है। इसके तहत नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली क्लास में एडमिशन हो पाएंगे। प्री प्राइमरी तीन प्लस यानी नर्सरी में तीन साल से अधिक और चार साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स, प्री प्राइमरी चार प्लस यानी एलकेजी में चार वर्ष से पांच वर्ष तक के स्टूडेंट्स, प्री प्राइमरी पांच प्लस यानी यूकेजी में पांच वर्ष से अधिक और छह वर्ष से कम आयु के स्टूडेंट्स और फर्स्ट क्लास में छह वर्ष से अधिक और सात वर्ष से कम उम्र के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकेगा।