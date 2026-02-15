Ration Crisis: हजारों परिवारों पर राशन संकट, 3,000 मीट्रिक टन स्टॉक लैप्स के कगार पर

सूचना के अधिकार की अनदेखी करना एक अधिकारी को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने चूरू जिले की सांडवा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने आदेश की अवहेलना को गंभीर मानते हुए विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए। परिवादी टी. पिलानिया ने सूचना नहीं मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने अक्टूबर 2025 में 15 दिन के भीतर संपूर्ण सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया था, लेकिन अधिकारी ने पालन नहीं किया। सुनवाई के दौरान आयोग ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करती है और इससे पारदर्शिता प्रभावित होती है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। फैसले को अन्य अधिकारियों के लिए भी चेतावनी माना जा रहा है।