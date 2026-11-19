वर्ष 2005 से राजस्थान पत्रिका में कार्यरत हूं। पत्रकारिता के इस लंबे सफर के दौरान राजस्थान के विभिन्न शहरों में काम करने का अवसर मिला। पाली, जोधपुर, नागौर, प्रतापगढ़ और जयपुर में रहते हुए स्थानीय से लेकर राज्य स्तर तक के विभिन्न विषयों को करीब से समझने और रिपोर्ट करने का अनुभव हासिल किया। वर्तमान में जयपुर शहर में कार्यरत हूं। पिछले तीन वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में भी लगातार सक्रिय हूं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नियमित रूप से खबरें लिखने के साथ-साथ खबरों को पाठकों के लिए सरल, तथ्यात्मक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान रहता है। राजस्थान से जुड़े राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शिक्षा, रोजगार, विकास और जनहित के मुद्दों पर लगातार खबरें लिखता हूं। लगभग दो दशक के पत्रकारिता अनुभव में राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और स्थानीय मुद्दों को करीब से देखने का अवसर मिला है। प्रिंट और डिजिटल, दोनों माध्यमों के अनुभव के साथ बदलते पत्रकारिता स्वरूप के अनुरूप काम कर रहा हूं।