Octave 2026: जयपुर में आज से सजेगा पूर्वोत्तर का रंगमंच, ऑक्टेव-2026 में दिखेगी 8 राज्यों की लोक संस्कृति

Traditional Costumes: जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर गुरुवार शाम पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और कला का गवाह बनेगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर की ओर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से आयोजित ऑक्टेव-2026 का शुभारंभ गुरुवार शाम 7 बजे होगा। कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को नृत्य, संगीत और पारंपरिक परिधानों के जरिए मंच पर जीवंत किया जाएगा।