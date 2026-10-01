राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बड़ी खबर, LPG उपभोक्ता जरूर पढ़ें ये खबर

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जयपुर। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से गैस कनेक्शन की केवाईसी कराने की तय मियाद 30 सितंबर को खत्म हो गई है। उपभोक्ताओं के लिए अब केवाईसी कराने की समय सीमा आगे बढ़ाने से मंत्रालय ने इनकार कर दिया है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें अब घरेलू सिलेंडर लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिस दिन उपभोक्ता अपने गैस कनेक्शन की केवाईसी पूरी कराएगा, उसी दिन से वह सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर बुक करा सकेगा। यानी केवाईसी पूरी होने के बाद ही उपभोक्ता को घरेलू सिलेंडर की सुविधा मिल पाएगी।
वहीं, केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को 14 किलो का घरेलू सिलेंडर 945 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को 10 किलो का व्यावसायिक सिलेंडर लेना होगा, जिसकी कीमत 1650 रुपए है। यानी घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में बड़ा अंतर है।
राजस्थान में अभी भी तीनों प्रमुख गैस कंपनियों के 29 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं हो सकी है। ऐसे में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना है। गुरुवार, 1 अक्टूबर से इन उपभोक्ताओं को घरेलू दर के बजाय व्यावसायिक दर पर ही सिलेंडर लेना होगा। उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यही है कि केवाईसी कराने के बाद वे फिर से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे। यानी जिन उपभोक्ताओं की केवाईसी अभी बाकी है, उनके लिए अब केवाईसी पूरी कराना जरूरी हो गया है।
|कंपनी
|गैस कनेक्शन पेंडेंसी
|इंडियन ऑयल
|12,17,083
|भारत पेट्रोलियम
|7,71,540
|हिंदुस्तान पेट्रोलियम
|9,34,405
|कुल
|29,23,028
केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए कंपनीवार नए नंबर मैसेज किए गए हैं। इन नंबरों पर उपभोक्ता 1650 रुपए वाला व्यावसायिक सिलेंडर बुक करा सकते हैं। जयपुर जिले की बात करें तो तीनों कंपनियों के ढाई लाख गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं हो सकी है। ऐसे में ये उपभोक्ता घरेलू सिलेंडर बुक नहीं करा सकेंगे।
व्यावसायिक सिलेंडर 62.50 रुपए महंगा : गैस कंपनियों ने 1 अक्टूबर से दाम बढ़ा दिए हैं। जयपुर में अब 2837.50 रुपए में मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर।
जिन उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं कराई हैं, उन्हें आज से सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। हालांकि, उपभोक्ता जिस दिन गैस कनेक्शन की केवाईसी करा लेगा, उसी दिन से सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर ले सकता है। तब तक घरेलू की जगह व्यावसायिक सिलेंडर ही मिलेगा। मनोज गुप्ता, समन्वयक व कार्यकारी निदेशक, गैस कंपनियां, राजस्थान
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