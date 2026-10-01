राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बड़ी खबर, LPG उपभोक्ता जरूर पढ़ें ये खबर

जयपुर। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से गैस कनेक्शन की केवाईसी कराने की तय मियाद 30 सितंबर को खत्म हो गई है। उपभोक्ताओं के लिए अब केवाईसी कराने की समय सीमा आगे बढ़ाने से मंत्रालय ने इनकार कर दिया है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें अब घरेलू सिलेंडर लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिस दिन उपभोक्ता अपने गैस कनेक्शन की केवाईसी पूरी कराएगा, उसी दिन से वह सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर बुक करा सकेगा। यानी केवाईसी पूरी होने के बाद ही उपभोक्ता को घरेलू सिलेंडर की सुविधा मिल पाएगी।