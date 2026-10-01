पार्षद सिर्फ शिकायतें पहुंचाने वाला नहीं, ये भी हैं उसके अधिकार और जिम्मेदारियां; जानिए क्या-क्या कर सकता है आपका प्रतिनिधि?

पार्षद की भूमिका इससे कहीं व्यापक है। नगर निकाय की व्यवस्था में वह जनता और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। वार्ड की समस्याओं को सदन तक पहुंचाने, विकास से जुड़े प्रस्तावों पर अपनी बात रखने, संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगने और स्वीकृत कार्यों की प्रगति पर नजर रखने में उसकी अहम भूमिका होती है। नगरपालिका कानून के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पार्क और स्थानीय विकास जैसे कई विषय नगर निकायों की जिम्मेदारियों में आते हैं। ऐसे में पार्षद इन विषयों को लेकर सवाल उठाने, जरूरत सामने रखने और समाधान की प्रक्रिया पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।