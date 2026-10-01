राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसी के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, जमीन के उपविभाजन के नियम भी बदलेंगे

अभी एक भूखंड के सब-डिवीजन के बाद अधिकतम चार भूखंड ही सृजित किए जा सकते हैं। अब इस सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है। हालांकि, सब-डिवीजन के बाद बनने वाला प्रत्येक भूखंड कम से कम 500 वर्गमीटर का होना अनिवार्य होगा। यानी बड़ी जमीन को पहले की तुलना में अधिक हिस्सों में बांटकर ज्यादा भूखंड सृजित किए जा सकेंगे। वहीं, एचटी लाइन के नीचे निर्धारित 12 मीटर की दूरी को घटाकर 9 मीटर करना प्रस्तावित है। इसके अलावा कई अन्य प्रावधानों को स्पष्ट भी किया जा रहा है। नगरीय विकास विभाग की मंजूरी के बाद यह बदलाव लागू होंगे।