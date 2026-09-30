Illegal Liquor: राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 दिन में 1.57 करोड़ की अंग्रेजी मदिरा जब्त

जोधपुर में पकड़ी गई शराब पर फोर सेल इन चंडीगढ़ अंकित था। यानी यह मदिरा चंडीगढ़ क्षेत्र में बिक्री के लिए निर्धारित थी। दूसरे राज्य की शराब को राजस्थान में लाकर अवैध रूप से परिवहन किए जाने के मामले में विभाग ने ट्रक और पूरी शराब की खेप जब्त कर ली है। अब जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे राजस्थान में कहां पहुंचाया जाना था।