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Train Schedule: अक्टूबर में रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, कई ट्रेनें प्रभावित; जयपुर से हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलेगी

Special Train: बरेली-भुज तीन घंटे लेट, दो ट्रेनें 30 मिनट रेगुलेट; त्योहारों पर खातीपुरा से हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने जारी किया अक्टूबर का शेड्यूल, निर्माण कार्यों से ट्रेनों के समय में बदलाव, जयपुर से मिलेगी नई स्पेशल सेवा।
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जयपुर

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Rajesh Dixit

Sep 30, 2026

Indian Railways

Rajasthan Railway News: जयपुर। रेल यात्रियों के लिए अक्टूबर में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। रेलवे ने निर्माण और तकनीकी कार्यों के चलते कुछ नियमित ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किया है, जबकि आगामी त्योहारों में बढ़ने वाले यात्री भार को देखते हुए जयपुर के खातीपुरा स्टेशन से हावड़ा के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी शुरू की जा रही है। बरेली-भुज ट्रेन दो तारीखों को तीन घंटे देरी से चलेगी, वहीं बांद्रा टर्मिनस से जयपुर और दौराई जाने वाली दो ट्रेनों को मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा। यात्रियों के लिए इन बदलावों की जानकारी पहले से रखना जरूरी है, ताकि स्टेशन पहुंचने और यात्रा की योजना बनाने में परेशानी न हो।

रेलवे द्वारा गाजियाबाद-मुरादाबाद रेलखंड के बीच गर्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते गाड़ी संख्या 14311 बरेली-भुज रेलसेवा 1 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 2026 को अपने निर्धारित समय से तीन घंटे की देरी से संचालित होगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के समय की जानकारी लेने की अपील की है।

दो ट्रेनों को मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा

सूरत-वडोदरा रेलखंड के उत्राण स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जा रहा है। इसके कारण पश्चिम रेलवे क्षेत्र में दो ट्रेनों को मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।
गाड़ी संख्या 19724 बांद्रा टर्मिनस-जयपुर रेलसेवा 1 अक्टूबर 2026 को अपने प्रारंभिक स्टेशन बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और पश्चिम रेलवे क्षेत्र में 30 मिनट रेगुलेट रहेगी।

इसी तरह गाड़ी संख्या 19626 बांद्रा टर्मिनस-दौराई रेलसेवा 5 और 12 अक्टूबर 2026 को बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और पश्चिम रेलवे क्षेत्र में 30 मिनट रेगुलेट रहेगी।

त्योहारों में जयपुर से हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन

आगामी त्योहारों के दौरान बढ़ने वाले यात्री यातायात को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर)-हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा चलाने का निर्णय लिया है। इससे राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी।

गाड़ी संख्या 03007 हावड़ा-खातीपुरा साप्ताहिक स्पेशल 11 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक कुल 8 ट्रिप संचालित होगी। यह ट्रेन प्रत्येक रविवार को रात 11.55 बजे हावड़ा से रवाना होकर मंगलवार सुबह 11.30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी।

खातीपुरा से हावड़ा वापसी मंगलवार को

गाड़ी संख्या 03008 खातीपुरा-हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल 13 अक्टूबर से 1 दिसंबर 2026 तक कुल 8 ट्रिप संचालित होगी। यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को शाम 6.30 बजे खातीपुरा से रवाना होकर गुरुवार सुबह 5.15 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

वापसी सेवा से जयपुर और आसपास के यात्रियों को हावड़ा की ओर जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

22 डिब्बों की होगी स्पेशल ट्रेन, कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव

हावड़ा-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन में कुल 22 डिब्बे होंगे। इनमें 4 थर्ड एसी, 10 द्वितीय शयनयान, 6 साधारण श्रेणी और 2 गार्ड डिब्बे शामिल हैं।

ट्रेन मार्ग में बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, न्यू गिरिडीह, जमुआ, कोडरमा, गया, अनुग्रह नारायण रोड, डेहरी ऑनसोन, सासाराम, भभुआ रोड, पं. दीनदयाल उपाध्याय, सुबेदारगंज, गोविन्दपुरी, इटावा, फतेहाबाद, आगरा कैंट, भरतपुर, बांदीकुई और दौसा सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

रेलवे के अनुसार निर्माण और तकनीकी कार्य निर्धारित अवधि में पूरे किए जाने के बाद ट्रेनों का संचालन सामान्य समय के अनुसार किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का ताजा समय और संचालन स्थिति अवश्य जांच लें।

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Updated on:

30 Sept 2026 08:03 pm

Published on:

30 Sept 2026 08:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Train Schedule: अक्टूबर में रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, कई ट्रेनें प्रभावित; जयपुर से हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलेगी

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