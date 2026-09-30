Train Schedule: अक्टूबर में रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, कई ट्रेनें प्रभावित; जयपुर से हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलेगी

Rajasthan Railway News: जयपुर। रेल यात्रियों के लिए अक्टूबर में कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। रेलवे ने निर्माण और तकनीकी कार्यों के चलते कुछ नियमित ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किया है, जबकि आगामी त्योहारों में बढ़ने वाले यात्री भार को देखते हुए जयपुर के खातीपुरा स्टेशन से हावड़ा के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी शुरू की जा रही है। बरेली-भुज ट्रेन दो तारीखों को तीन घंटे देरी से चलेगी, वहीं बांद्रा टर्मिनस से जयपुर और दौराई जाने वाली दो ट्रेनों को मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा। यात्रियों के लिए इन बदलावों की जानकारी पहले से रखना जरूरी है, ताकि स्टेशन पहुंचने और यात्रा की योजना बनाने में परेशानी न हो।