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School Timing Change: राजस्थान के स्कूलों का समय 1 अक्टूबर से बदलेगा

Rajasthan Education News: इधर शिक्षक संघ तेज गर्मी के चलते स्कूलों का समय परिवर्तन एक अक्टूबर की अपेक्षा 16 अक्टूबर से बदलाव की कर रहे हैं मांग। शिविरा पंचांग के अनुसार बदलता है स्कूलों का समय।
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जयपुर

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Rajesh Dixit

Sep 30, 2026

School Timing Change

प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Schools: जयपुर। राजस्थान में एक अक्टूबर 2026 से सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव होने जा रहा है। शिविरा पंचांग के अनुसार प्रदेश के स्कूलों में एक अक्टूबर से नया समय लागू होगा। एक पारी में संचालित होने वाले स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है।

स्कूल समय में यह बदलाव हर वर्ष शिविरा पंचांग में निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। गर्मी के मौसम में तापमान और विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव रहता है। वहीं अक्टूबर की शुरुआत के साथ मौसम में बदलाव को देखते हुए स्कूलों का समय सामान्य किया जाता है।

तेज गर्मी के कारण पिछले चार साल में से तीन साल शिक्षा विभाग एक अक्टूबर के स्थान पर 16 अक्टूबर से स्कूलों का समय परिवर्तन किया था। हालांकि पिछले वर्ष शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचाग के अनुसार ही एक अक्टूबर को ही स्कूलों का समय परिवर्तन किया था।
इस बार भी कई शिक्षक संघ एकल पारी के स्कूलों का समय परिवर्तन एक अक्टूबर के स्थान की अपेक्षा 16 अक्टूबर से ही करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन तीस सितम्बर तक शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं।

शिविरा पंचांग के अनुसार होता है निर्धारण

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों और स्कूल संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शिविरा पंचांग के अनुसार किए जाते हैं। इसी के तहत मौसम के अनुसार विद्यालयों के समय में भी परिवर्तन किया जाता है। एक अक्टूबर से नया समय लागू होने के बाद एक पारी वाले स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे।

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Updated on:

30 Sept 2026 10:17 am

Published on:

30 Sept 2026 09:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / School Timing Change: राजस्थान के स्कूलों का समय 1 अक्टूबर से बदलेगा

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