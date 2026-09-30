30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Crime: लिव-इन पार्टनर ने क्यों की प्रेग्नेंट प्रेमिका की हत्या? पुलिस के सामने प्रेमी ने खोले चौंकाने वाले राज

एक तरफ हत्या का राज जमीन के नीचे दबा था और दूसरी तरफ आरोपी पदयात्रा में शामिल होने निकल गया। सात दिन पहले हुई गर्भवती महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार किया है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Sep 30, 2026

Jaipur Crime News

मृतका किरण रावत व आरोपी प्रवेश कुमार। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। एक तरफ हत्या का राज जमीन के नीचे दबा था और दूसरी तरफ आरोपी पदयात्रा में शामिल होने निकल गया। बिंदायका थाना इलाके के सिंवार मोड़ स्थित प्रेस्टीज गार्डन कॉलोनी में सात दिन पहले हुई गर्भवती महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिला का गला दबाकर हत्या की और शव को मकान के चौक में जमीन खोदकर दफना दिया। वारदात के बाद आरोपी पदयात्रा में शामिल होने सामोद चला गया।

थानाधिकारी अनिल कुमार जैमिनी ने बताया कि हत्या के आरोप में प्रवेश कुमार रावत उर्फ हग्गु (20) निवासी गांव परसा औलिया, थाना सफदरगंज, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश), हाल किराएदार प्रेस्टीज गार्डन कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे किरण के किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध होने का शक था। इसी के चलते 23 सितंबर को उसने किरण का गला दबाया और मुंह पर कपड़ा लगाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को उसी मकान के चौक में जमीन खोदकर दबा दिया।

27 सितंबर को मकान मालिक के पहुंचने पर पुलिस को शव दबे होने की सूचना मिली। पुलिस ने शव बाहर निकलवाया तो भ्रूण भी मां के शरीर से अलग हो गया। मृतका की पहचान किरण रावत (35) पुत्री रामचन्द्र, निवासी शाहदतगंज, जिला बाराबंकी के रूप में हुई। इस संबंध में मकान मालिक कृष्ण कुमार मीणा ने मामला दर्ज कराया था।

रिश्ते में चाची थी मृतका, लिव-इन में रह रहे थे

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी प्रवेश कुमार, किरण के साथ किराए के मकान में लिव-इन पार्टनर के रूप में रह रहा था। मृतका रिश्ते में आरोपी की चाची लगती थी। पुलिस के अनुसार प्रेम-प्रसंग के बाद दोनों गांव से जयपुर आए और साथ रहने लगे थे।

शव दफनाने के बाद पदयात्रा में चला गया

पुलिस के अनुसार 23 सितंबर को वारदात के बाद आरोपी पदयात्रा में शामिल होने सामोद चला गया। वहां से लौटने के बाद 24 से 26 सितंबर तक अपनी फैक्ट्री में रहा। 27 सितंबर को घटना का खुलासा होने की आशंका में वह फैक्ट्री मालिक से किराए के 500 रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी का पीछा किया और उसे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पकड़ लिया। वारदात के खुलासे में बिंदायका सीआइ अनिल कुमार जैमिनी, स्पेशल टीम के कांस्टेबल श्रीराम और सुनील सिंह की विशेष भूमिका रही।

किराएदार नहीं, कलेजे के टुकड़े थे… हर आहट से लगता है बच्चे आ गए; बारां हादसे ने छीना ‘गुप्ता फैमिली’ का खुशियों से भरा आंगन

ये भी पढ़ें
Baran Road Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2026 08:07 am

Published on:

30 Sept 2026 08:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Crime: लिव-इन पार्टनर ने क्यों की प्रेग्नेंट प्रेमिका की हत्या? पुलिस के सामने प्रेमी ने खोले चौंकाने वाले राज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत की बारी, BJP-कांग्रेस ने बदली चुनावी रणनीति, जानें क्यों

congress bjp
जयपुर

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: समय की करवट

Gulab Kothari
ओपिनियन

Weather Update : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में आगामी 5 दिन वेदर रहेगा शुष्क

meteorological department prediction rajasthan next five days dry weather
जयपुर

डिजिटल से जिंदगी आसान, लेकिन ठगी का खतरा भी बढ़ा

cyber fraud
ओपिनियन

संयुक्त राष्ट्र में भी बजी एआइ के खतरों की घंटी

ai
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.