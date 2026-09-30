Rajasthan Crime: लिव-इन पार्टनर ने क्यों की प्रेग्नेंट प्रेमिका की हत्या? पुलिस के सामने प्रेमी ने खोले चौंकाने वाले राज

पुलिस के अनुसार 23 सितंबर को वारदात के बाद आरोपी पदयात्रा में शामिल होने सामोद चला गया। वहां से लौटने के बाद 24 से 26 सितंबर तक अपनी फैक्ट्री में रहा। 27 सितंबर को घटना का खुलासा होने की आशंका में वह फैक्ट्री मालिक से किराए के 500 रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी का पीछा किया और उसे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पकड़ लिया। वारदात के खुलासे में बिंदायका सीआइ अनिल कुमार जैमिनी, स्पेशल टीम के कांस्टेबल श्रीराम और सुनील सिंह की विशेष भूमिका रही।