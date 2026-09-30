Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार बढ़ा, आज भी नहीं होगी घोषणा

जयपुर। राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में भी पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लेकिन, पंचायत चुनाव की घोषणा आज भी होने की संभावना नहीं है। ऐसे में अब इन चुनावों की घोषणा अक्टूबर में होना तय है। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट के कड़े रुख और 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए थे। ऐसे में नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मतदान हो सकते है। फिलहाल, आयोग चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन, अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसे में हर कोई यही इंतजार कर रहा है कि आखिर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा।