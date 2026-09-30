Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान BJP का मिशन ‘पंचायत चुनाव’, टॉप-5 नेताओं को उतारा मैदान में, देखें पूरा शेड्यूल 

राजस्थान की राजनीतिक जमीन पर शहरी निकाय चुनावों के बाद अब ग्रामीण सरकारों यानी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राज्य में अपनी जमीनी पकड़ को और अधिक मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने एक ठोस रणनीति के तहत अपने संगठन के शीर्ष और प्रमुख नेताओं के जिलावार प्रवास कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इन वरिष्ठ नेताओं को अलग-अलग जिलों की कमान सौंपी गई है, जो संबंधित क्षेत्रों में खुद कैंप कर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे और चुनावी तैयारियों की सीधी मॉनिटरिंग करेंगे।