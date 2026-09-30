पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: समय की करवट

सबसे अनूठा मामला जयपुर के रामगढ़ बांध का है। मुख्यमंत्री ने समारोह में घोषणा की बांध को भरवाने की। स्वयं उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के लिए कई आदेश पारित किए। रामगढ़ का सूखा पैदा लोकतंत्र के दोनों पायों को मुंह चिढ़ा रहा है। सरकार की लाचारी और अफसरों के आगे समर्पण की अभिव्यक्ति के लिए शब्दकोश में उचित शब्द नहीं रह गया है। ईश्वर की कृपा का बोध ही सुप्त हो गया। उधर, देश में भी कई तरह का शोर सरकारों के विरुद्ध उठने लगा है। इन्दौर में दूषित जल से 35 जनों की मौत, एसआइआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यों का मुद्दा, नशा मुक्ति आंदोलन, गुजरात-बिहार का मद्य निषेध कानून, परिसीमन का मुद्दा, लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जैसे मुद्दे चर्चाओं में इसलिए बने हुए हैं कि सरकारें मौन हैं। मध्यप्रदेश में दो दशक से बंद पड़ी सरकारी परिवहन सेवा भी पत्रिका के लम्बे अभियान के बाद जाकर शुरू हो पाई।