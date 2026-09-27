पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख : पलटीमारों का बहिष्कार हो

चुनाव में यह आम तौर पर होता है कि टिकट नहीं मिलने पर बहुत से प्रत्याशी बगावत कर निर्दलीय तौर पर चुनाव में खड़े हो जाते हैं। पार्टियों की ओर से उन्हें 'गद्दार' जैसी उपाधियों से नवाजा जाता है। पर वे चुनाव जीत जाते हैं तो कहा-सुना माफ। ससम्मान घर वापसी हो जाती है। अपमानित होता है तो बेचारा मतदाता। वह हाथ मलता रह जाता है। चुनाव जीतने वाले बागी प्रत्याशियों को मुंह मांगी कीमतें मिल जाती हैं, फिर चाहे जनता जाए भाड़ में। ऐसा ही बहुत से निर्दलीय प्रत्याशी करते हैं। पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों को हराकर जनता उन्हें जिताती है। पर उसी जनता को धोखा देने में ये तनिक देरी नहीं करते।