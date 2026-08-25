पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: विवादों का विभाग

शिक्षा के महत्व को देखते हुए विभाग किसी दूरगामी सोच वाले और परिणाम दिखाने वाले मंत्री को दिया जाना चाहिए। मौजूदा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जिस तरह के विवादित बयानों और कार्यों से चर्चा में रहते हैं, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि ऐसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी वे उतनी गंभीरता से उठा पा रहे हैं। गत वर्ष विधानसभा में उन्होंने दो पंक्ति पढ़ी थीं, 'जो मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं, वे समुद्र पर भी पत्थरों का पुल बना देते हैं।' … और कुछ बना पाएं या नहीं, वे बयानों के समुद्र में विवादों के पुल जरूर बना रहे हैं। तबादला नीति तो आज तक नहीं बन पाई। सत्र शुरू हुए काफी समय निकल गया, पर नौवीं दसवीं के बच्चे तक पुस्तकें पहुंची ही नहीं।