पत्रिका में प्रकाशित आलेख: मदहोश विभाग

बिजली के नाम पर यूं तो स्वर्णिम माहौल बनाया जा रहा है। सौर ऊर्जा, बड़े-बड़े बिजलीघर, हाइटेंशन लाइनों का जाल, हाइटेक मीटर, बिलिंग की डिजिटल व्यवस्था… और भी न जाने क्या-क्या। 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' विकास ही मानो सब कुछ हो गया है। सेवा के मामले में ठन-ठन गोपाल ! 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' में मोटा कमीशन मिलता है-सेवा में कुछ नहीं मिलता। बिजली वितरण कंपनियां कर्ज ले कर घी पीने में लगी हैं। वितरण कंपनियों के आलीशान एयरकंडीशंड दफ्तरों में बैठकर अफसरों-इंजीनियरों ने राजस्थान की जनता के सिर पर 88,700 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया, पर उपभोक्ताओं को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जगह-जगह झूलते, पेड़ों की टहनियों में उलझे तार, खम्भों में दौड़ता करंट, तार टूटने के बाद भी ऑटो-ट्रिप न होना- ये सब अफसरों की घोर लापरवाही को दर्शाते हैं। जरा सा मौसम खराब होते ही बिजली गुल होना, कम वोल्टेज आना, आए दिन घरेलू उपकरणों का फुंकना रोज की बात हो गई है। यह तब है जब उपभोक्ताओं से कई तरह के शुल्क बिल में जोड़ कर वसूले जाते हैं।