पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: फर्जी डिग्रियां, असली नासूर

न्यायपालिका भी ऐसे गंभीर विषय पर स्वः प्रेरणा से प्रसंज्ञान नहीं ले रही। ऐसे में आम छात्र इस अन्याय के खिलाफ किससे गुहार करे। जब शिक्षा जैसे 'पवित्र' स्थानों को भ्रष्टाचार की दीमक खोखली करने लगे तो अन्य विभागों का क्या हाल होगा? यह सही है कि यह फर्जीवाड़ा पिछली सरकार में भी था और इस सरकार में भी है। लेकिन क्या पिछली सरकार निष्क्रिय थी तो निष्क्रियता की भी नकल की जाएगी? मात्र कुछ गिरफ्तारियों से आंकड़ों में भले ही सफलता बता दी जाए, लेकिन 'सिस्टम' में तो दीमक ज्यों की त्यों है। असली कार्रवाई तो तब ही मानी जाएगी जब फर्जी डिग्रियों को वापस लिया जाए। उनके आधार पर नौकरी हासिल करने वालों से नौकरियों छीनी जाएं। दलालों और विश्वविद्यालयों के भ्रष्ट प्रबंधन के खिलाफ जांच त्वरित गति से पूरी कर सख्त सजा दी जाए। ऐसी करतूतों में लिप्त विश्वविद्यालयों पर ताला लगाया जाए।