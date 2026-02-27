पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: सेवक किसके?

सांस्कृतिक विकृति पैदा करने का एक उदाहरण है, होली जैसे देश के प्रमुख त्योहार पर सीबीएसई की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय। कौन नहीं जानता कि इस बार होली का त्योहार 2 मार्च से 4 मार्च तक मनाया जाएगा। किसी राज्य में 2 व 3 मार्च को तो किसी राज्य में 2 व 4 मार्च को। फिर भी सीबीएसई की परीक्षाएं 2 मार्च को रख दी गईं। राजस्थान शिक्षा बोर्ड के अफसरों का भी इस तरह का दिमागी दिवालियापन सामने आया। उन्होंने राजस्थान बोर्ड की परीक्षा 4 मार्च को रख दी। क्या ये अफसर चाहते हैं कि भारतीय अपने त्योहारों का आनंद न लें। अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं। कभी होली पर पानी का उपयोग बंद करने की बात की जाती है तो कभी दीपावली पर आतिशबाजी पर प्रदूषण के नाम पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। साल के शेष 364 दिन में हमें प्रदूषण और जल संरक्षण की चिंता नहीं रहती, सिर्फ दीपावली और होली के त्योहार ही आंखों में खटकते हैं।