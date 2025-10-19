पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: कैसी नीति? कैसी निगरानी?

जैसलमेर दुखांतिका में 24 लोग मरे हैं, 200 भी मर जाएं तो भी अफसरों की आखों में शर्म नहीं आएगी। वे ऊपर से अभयदान लेकर बैठे हैं। फिर जब मंत्री भी उन्हें बचाने के लिए कमर कस ले तो फिर मौतों की क्या चिंता। जनता है- वह तो मरेगी ही कीड़े-मकोड़ों की तरह। दीपावली तो बस अफसरों की ही मननी चाहिए। यह कैसी नीति है? कैसी निगरानी है? मंत्री कहते हैं कि जांच में कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई होगी। कैसी जांचें होती है, सब जानते हैं। निलंबन क्या कोई सजा है? लीपा-पोती कर दी जाती है। अगली बार से भ्रष्टाचार की दरें और बढ़ जाती हैं। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी परिवहन व्यवस्था, इनका कोई धणी-धोरी नजर नहीं आता। स्कूल गिर जाए, बच्चे मर जाएं, मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्पताल में आग लग जाए, मरीज भुन जाएं, मंत्री की बला से। ‘ऐसे लापरवाह मंत्रियों के बारे में जनता क्या कह रही है’, क्या सरकार के पास यह पता लगाने की कोई प्रणाली नहीं है! क्या वह अपने ही मंत्रियों को मर्यादा में नहीं रख सकती? शासन किसी का भी हो, सरकार को समझना होगा कि जनता की मूलभूत समस्याओं पर काम करना जरूरी है। मंत्री महोदय का जिस तरह का वक्तव्य आया है, उससे तो कतई नहीं लगता कि जनता की तकलीफ से उनका कोई सरोकार है।