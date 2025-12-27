27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

संपादकीय: शिक्षा केंद्र बनाए रखें संवाद और भरोसा

जयपुर में एक निजी स्कूल में आत्महत्या करने वाली बालिका के मामले में भी ऐसा ही था।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

arun Kumar

Dec 27, 2025

हाल में कानपुर में एक झकझोरने वाली घटना सामने आई जिसमें दूसरी कक्षा में पढऩे वाला मासूम बच्चा स्कूल में लगातार मानसिक प्रताडऩा का शिकार बना। पेन चोरी के आरोप से डर व बेबसी के साए में जीते हुए यह बालक इतना टूट गया कि घर की दीवारों पर बार-बार 'हेल्प…हेल्प' लिखने लगा। बालमन काफी संवेदनशील होता है। इस घटनाक्रम में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे साफ लगता है कि स्कूल प्रबंधन ने न तो अभिभावकों की बात पर ध्यान दिया और न ही बच्चे के पक्ष को समझने की कोशिश की। बच्चों को प्रताडि़त करने के मामले जब भी सामने आते हैं उनमें जिम्मेदारों की अनदेखी पर भी सवाल उठते रहे हैं। जयपुर में एक निजी स्कूल में आत्महत्या करने वाली बालिका के मामले में भी ऐसा ही था। न तो उस बालिका की बात किसी ने सुनी और न ही अभिभावकों की शिकायतों पर ध्यान दिया गया।


खेलने-कूदने की उम्र में बच्चे अवसाद की गिरफ्त में आ रहे हों तो शिक्षण संस्थाओं में प्रबंधन, शिक्षक समुदाय व अभिभावक सबको सावधान रहने की जरूरत है। यह सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर आरोप, सार्वजनिक रूप से अपमान या लगातार डांट-फटकार से बच्चे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। जो शिक्षक बच्चों के आत्मसम्मान को कुचलने में भागीदार बन रहे हैं वे कैसी शिक्षा दे रहे होंगे, यह भी बड़ा सवाल है। प्राथमिक कक्षाओं में पढऩे वाले बच्चों को अनुशासन के नाम पर भयभीत करना, अपमानित करना और दबाव का शिकार बनाना न केवल अमानवीय ही कहा जाएगा बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास को बाधित करने वाला प्रयास भी होगा। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सशक्त बनाना है, न कि उन्हें डर और अपराधबोध में जीने को मजबूर करना। यह भी सोचने की जरूरत है कि स्कूलों में छोटी-छोटी बातों को बड़े अपराध की तरह क्यों देखा जाने लगा है। यदि ऐसे मामले सामने आते भी हों तो समस्या का समाधान बच्चों से संवाद, समझाइश और नैतिक शिक्षा से किया जाना चाहिए। शिक्षक व छात्र का रिश्ता भरोसे का होता है। यदि शिक्षक ही दंड देने की भूमिका में आने लगते हैं तो भरोसे का यह रिश्ता भी खत्म होते देर नहीं लगती।


कानून और बाल अधिकारों के तहत स्कूलों में किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताडऩा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ऐसी घटनाओं का सामने आना बताता है कि नियम-कायदे कागजों तक सीमित रह गए हैं। यह सवाल किसी एक बच्चे या एक स्कूल का नहीं है। यह हमारे पूरे सामाजिक नजरिये का प्रतिबिंब है। अगर हम बच्चों की पीड़ा को समय रहते नहीं समझेंगे, तो 'हेल्प' जैसी चीखें दीवारों पर नहीं, बल्कि उनके मन पर स्थायी घाव बनकर रह जाएंगी। स्कूलों को सजा का केंद्र बनाने के बजाय संवेदनशीलता, संवाद और विश्वास का स्थान बनाना ज्यादा जरूरी है। तभी स्कूलों में बच्चे बिना किसी तनाव के अपने भविष्य की नींव रख सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Dec 2025 04:31 pm

Hindi News / Opinion / संपादकीय: शिक्षा केंद्र बनाए रखें संवाद और भरोसा

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख: अपनापन बना रहे

pravah
ओपिनियन

शरीर ही ब्रह्माण्ड – ब्रह्मांश प्रवाह माया के जागरण पर

Gulab-Kothari-ji-Article
ओपिनियन

आसिम मुनीर का सऊदी सम्मान: पश्चिम एशिया की बदलती शक्ति-रेखाएं

ओपिनियन

एक महान सन्त, योद्धा और खालसा पंथ के सृजक की यशोगाथा

ओपिनियन

दहेज कानून की सीमा से पार आत्ममंथन की आवश्यकता

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.