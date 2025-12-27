संपादकीय: शिक्षा केंद्र बनाए रखें संवाद और भरोसा



खेलने-कूदने की उम्र में बच्चे अवसाद की गिरफ्त में आ रहे हों तो शिक्षण संस्थाओं में प्रबंधन, शिक्षक समुदाय व अभिभावक सबको सावधान रहने की जरूरत है। यह सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि छोटी-छोटी बातों पर आरोप, सार्वजनिक रूप से अपमान या लगातार डांट-फटकार से बच्चे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। जो शिक्षक बच्चों के आत्मसम्मान को कुचलने में भागीदार बन रहे हैं वे कैसी शिक्षा दे रहे होंगे, यह भी बड़ा सवाल है। प्राथमिक कक्षाओं में पढऩे वाले बच्चों को अनुशासन के नाम पर भयभीत करना, अपमानित करना और दबाव का शिकार बनाना न केवल अमानवीय ही कहा जाएगा बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास को बाधित करने वाला प्रयास भी होगा। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को सशक्त बनाना है, न कि उन्हें डर और अपराधबोध में जीने को मजबूर करना। यह भी सोचने की जरूरत है कि स्कूलों में छोटी-छोटी बातों को बड़े अपराध की तरह क्यों देखा जाने लगा है। यदि ऐसे मामले सामने आते भी हों तो समस्या का समाधान बच्चों से संवाद, समझाइश और नैतिक शिक्षा से किया जाना चाहिए। शिक्षक व छात्र का रिश्ता भरोसे का होता है। यदि शिक्षक ही दंड देने की भूमिका में आने लगते हैं तो भरोसे का यह रिश्ता भी खत्म होते देर नहीं लगती।