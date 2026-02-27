जाम में घुटते शहरों को बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता



जिस शहरीकरण को जीवन का स्तर सुधारना था, वह आज एक रेंगती हुई व्यवस्था में तब्दील हो गया है। घंटों जाम में जलता ईंधन न केवल राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि यह हमारे शहरों को गैस के चैंबर में भी बदल रहा है, जिसका सीधा असर हमारी आने वाली पीढिय़ों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसका प्राथमिक कारण केवल संकरी सड़कें या लचर यातायात प्रबंधन नहीं है, बल्कि निजी वाहनों की अनियंत्रित और असीमित वृद्धि है। पिछले कुछ दशकों में पूरा ध्यान व बजट केवल फ्लाईओवर बनाने, अंडरपास खोदने और सड़कों को चौड़ा करने पर केंद्रित रहा है। लेकिन यातायात विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि सड़कें चौड़ी करना ट्रैफिक जाम का स्थायी समाधान नहीं है। जब सड़कें चौड़ी होती हैं, तो लोग निजी वाहनों का अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और कुछ ही समय में नई सड़कें भी पुरानी स्थिति में लौट आती हैं। वास्तविक समाधान सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने में निहित है और यह तभी संभव है जब नागरिकों को एक सुदृढ़ और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराई जाए। हमें विकास और 'स्मार्ट सिटी' की अपनी परिभाषा को बुनियादी रूप से बदलने की जरूरत है। एक विकसित शहर वह नहीं है जहां हर नागरिक के पास कार हो, बल्कि वह है जहां एक अति-संपन्न व्यक्ति भी अपनी कार छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना पसंद करे। इसके लिए नीतियों में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।