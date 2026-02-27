Dual Use Technology: ‘सिविल-मिलिट्री फ्यूजन’ राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता

'सिविल-मिलिट्री फ्यूजन' इसी दूरी को कम कर सुनिश्चित कर सकता है कि नागरिक नवाचार समय पर सैन्य उपयोग में आ सकें। संयुक्त राज्य अमरीका इसका एक व्यावहारिक उदाहरण है। वहां लंबे समय से निजी उद्योग और रक्षा क्षेत्र के बीच गहरा सहयोग रहा है। बोइंग कंपनी नागरिक विमानों के साथ-साथ लड़ाकू विमान और रक्षा प्रणालियां विकसित करती है। इसी तरह जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के जेट इंजन और उन्नत तकनीकें नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में उपयोग होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नागरिक उद्योग और सैन्य आवश्यकताएं साथ चलें, तो तकनीकी बढ़त और औद्योगिक विकास दोनों संभव हो सकते हैं।