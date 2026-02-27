प्रसंगवश: जल ही जीवन है का मिशन मांगे पानी, घरों में नल की टोटियां सूखी

अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू की गई महत्वपूर्ण योजना की प्रगति छत्तीसगढ़ में संतोषजनक नहीं है। पहली बात यह कि शत-प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन ही नहीं पहुंचा और दूसरी बात यह कि नल लग गए हैं तो उनमें पानी नहीं आ रहा है। कारण ये हैं कि जिम्मेदार कहीं पर टंकियां खड़ी करके भूल गए हैं तो अनेक स्थानों पर पाइपलाइन ही नहीं बिछ पाई। ये पानी टंकियां जर्जर होती जा रही हैं। यह शासन-प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर भी इंगित करता है। क्योंकि हर जिले में करोड़ों-अरबों रुपए का बजट सरकार ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दे रखा है। कई जगहों से इसमें अनियमितताएं और लापरवाही की शिकायतें आ रही हैं। हालांकि राज्य सरकार ने पिछले दिनों जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कामकाज में कसावट तथा विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव भी किए हैं। सरकार को चाहिए कि इस 'मिशन' को मिशन मोड पर लेकर हर घर के नलों की टोटियों को तर करे।-अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@in.patrika.com