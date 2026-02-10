10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

प्रसंगवश: हादसा- ट्रैफिक पुलिस, अभिभावक और नाबालिग वाहन चालक

रायपुर में पुलिस के तेज रफ्तार वाहन ने बुझा दिया एक घर का चिराग...

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Feb 10, 2026

Road Accident

राजधानी रायपुर में चार दिन पहले सीएम हाउस के पास हुए एक हृदयविदारक हादसे में तेज रफ्तार पुलिस क्रेन ने ईवी से स्कूल जा रहे भाई-बहन को टक्कर मार दी। जिसमें 14 वर्षीय लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी 10 वर्षीय बहन गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

इस हादसे के बाद सोशल मीडिया में नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं देने को लेकर तरह-तरह की टीका-टिप्पणियां हुई और अभी भी लोग लगातार विचार व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि छोटे बच्चों को चलाने के लिए वाहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र में सरकार भी वाहन चलाने का परमानेंट लाइसेंस नहीं देती है। बात भी सही है कि जब नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक है तो उन्हें वाहन देता कौन है..? हम ही अपने बच्चों को कम उम्र में वाहन चलाने को देते हैं... हम खुश भी होते हैं कि इतनी कम उम्र में हमारे बच्चे मोपेड-बाइक-स्कूटर-कार चला लेते हैं। जबकि परिवहन विभाग के नए नियम-कानून के हिसाब से ऐसे मामलों में माता-पिता को सजा का प्रावधान है।

रायपुर की इस घटना से दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पुणे में नाबालिग कार चालक के चर्चित मामले में बड़ी तल्ख और गंभीर टिप्पणियां की थी। हालांकि यह मामला बड़े ही हाईप्रोफाइल माने जाने वाले लोगों से जुड़ा था। इसी दौरान एक आंकड़ा सामने आया था कि 2023-24 के दौरान देश में नाबालिग वाहन चालकों के द्वारा 11,890 हादसे हुए, जिनमें 504 हादसे छत्तीसगढ़ के भी शामिल हैं।

और, अब बात ट्रैफिक-पुलिस विभाग की। ट्रैफिक विभाग दूसरों को यातायात नियमों का पालन नहीं करने और उनके उल्लंघन करने पर सजा देता है, उसी विभाग का वाहन यानी क्रेन वीवीआईपी इलाके में भी फर्राटा भर रही थी। और तो और, हादसे के बाद घायल बच्चों को अस्पताल ले जाने की बजाय क्रेन चालक वहां से फरार हो गया। ट्रैफिक-पुलिस विभाग को पहले खुद को जिम्मेदार बनने की जरूरत है। -अनुपम राजीव राजवैद्य anupam.rajiv@in.patrika.com

ये भी पढ़ें

प्रसंगवश: ऐतिहासिक उपलब्धि का दावा, केंद्रों में हालात बेकाबू, तारीख बढ़ाएं
ओपिनियन
Chhattisgarh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

Updated on:

10 Feb 2026 02:25 am

Published on:

10 Feb 2026 02:24 am

Hindi News / Opinion / प्रसंगवश: हादसा- ट्रैफिक पुलिस, अभिभावक और नाबालिग वाहन चालक

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

आपकी बातः कामकाजी युवाओं को पेरेंटल केयर लीव देने को लेकर आपके क्या विचार है?

ओपिनियन

Kota building Collapse: हर बार हादसे के बाद जागते हैं जिम्मेदार

Kota building collapsed
ओपिनियन

आपकी बात : गांव-कस्बों में खेल शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

शरीर ही ब्रह्माण्ड : दाम्पत्य और माया

Sharir Hi Brahmand
ओपिनियन

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड – दाम्पत्य और माया

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.