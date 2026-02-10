प्रसंगवश: हादसा- ट्रैफिक पुलिस, अभिभावक और नाबालिग वाहन चालक

इस हादसे के बाद सोशल मीडिया में नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं देने को लेकर तरह-तरह की टीका-टिप्पणियां हुई और अभी भी लोग लगातार विचार व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि छोटे बच्चों को चलाने के लिए वाहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र में सरकार भी वाहन चलाने का परमानेंट लाइसेंस नहीं देती है। बात भी सही है कि जब नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक है तो उन्हें वाहन देता कौन है..? हम ही अपने बच्चों को कम उम्र में वाहन चलाने को देते हैं... हम खुश भी होते हैं कि इतनी कम उम्र में हमारे बच्चे मोपेड-बाइक-स्कूटर-कार चला लेते हैं। जबकि परिवहन विभाग के नए नियम-कानून के हिसाब से ऐसे मामलों में माता-पिता को सजा का प्रावधान है।